Павел Мамаев 14 февраля проведет футбольный матч против сотрудников ФСИН в «Бутырке»

Арестованный футболист «Краснодара» Павел Мамаев 14 февраля проведет в СИЗО футбольный матч

Об этом сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко. По его словам, провести игру предложил сам футболист. «Мамаев предложил провести футбольный матч 14 февраля, в День святого Валентина. У тех, кто находится в СИЗО, нет возможности поздравить своих любимых в этот день. Этот матч Мамаев и его команда хотят посвятить женщинам, тем, кто их любит и ждет», — сказал замглавы ФСИН.

Он отметил, что руководство службы поддержало такое предложение. Поле, ворота и табло готовы, сшита форма. Максименко отметил, что на спине футболки Мамаева будет написана его фамилия.

Во ФСИН пообещали записать матч на видео. На игру пригласят журналистов. Решается вопрос о том, чтобы позвать родственников арестованных. Мамаев дал письменное согласие на участие в матче. Участие Александра Кокорина пока под вопросом. Футболист «Краснодара» будет играть в команде с подозреваемыми и обвиняемыми против сотрудников «Бутырки», сообщает «Говорит Москва».

Ранее появилась информация о том, что Мамаев и Кокорин согласились на предложение православной общественной организации «Сорок сороков» сыграть в футбол с командой «Бутырки». Однако адвокат футболиста Кокорина Татьяна Стукалова назвала издевательством сообщения в СМИ о якобы планируемом матче.