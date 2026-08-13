В аэропорту Краснодара задерживаются 39 рейсов, в Сочи — 50

В аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются рейсы на вылет и прилет после ограничений на полеты

13 августа в 5:30 пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила о введении ограничений на полеты. Их сняли спустя почти четыре часа — в 9:20, однако в расписании появились задержки.

По данным онлайн-табло на 13:30, из Краснодара задерживается вылет 18 рейсов в Ташкент, Москву, Тбилиси, Стамбул, Новосибирск, Сургут, Казань, Санкт-Петербург, Уфу, Ереван, Челябинск и другие города. Максимальное время задержки составляет около шести часов.

Также задерживается прилет 21 рейса из Ташкента, Махачкалы, Москвы, Казани, Сургута, Хургады, Новосибирска, Тель-Авива, Санкт-Петербурга, Тбилиси и других городов. Время задержек — до шести с половиной часов.