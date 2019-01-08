«История с Павлом вызвала большое разочарование». Тренер «Краснодара» прокомментировал будущее Мамаева

Краснодарский край

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Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев рассказал о том, как в клубе относятся к ситуации с Павлом Мамаевым

Отвечая на вопрос о том, жалко ли ему арестованного футболиста Мамаева, наставник «быков» признался: «История с Павлом вызвала большое разочарование. Жесткая реакция клуба объясняется тем, что в академии «Краснодара» тренируются 12 тысяч мальчишек. Для них игроки основы должны служить примером».

К тому же, по словам Мусаева, он много раз говорил с Мамаевым о том, какими должны быть дисциплина и поведение игроков за пределами поля. При этом у футболиста сложились хорошие отношения с тренерским штабом — Мусаев подчеркнул, что это подтверждалось его работой на тренировках, он «с каждым матчем прибавлял».

Журналист «Спорт-экспресса» спросил у тренера, будет ли справедливо, если 8 февраля Мамаеву и Кокорину впаяют реальный срок. «Никто в клубе не желает Павлу зла. Думаю, ребята сделали правильные выводы. Хочется, чтобы они поскорее оказались рядом со своими детьми», — ответил Мурад Мусаев.

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Как сообщали Юга.ру, 8 октября 2018 года футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в компании брата Кокорина Кирилла и спортсмена Александра Протасовицкого побили чиновника Минпромторга Дениса Пака и его коллегу, а также водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Тверской суд Москвы 11 октября отправил спортсменов под арест на два месяца. В ноябре срок заключения Мамаеву и Кокорину продлили до февраля 2019 года. 

Драки Мурад Мусаев Павел Мамаев ФК «Краснодар» Хулиганство
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