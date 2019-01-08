«История с Павлом вызвала большое разочарование». Тренер «Краснодара» прокомментировал будущее Мамаева

Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев рассказал о том, как в клубе относятся к ситуации с Павлом Мамаевым

Отвечая на вопрос о том, жалко ли ему арестованного футболиста Мамаева, наставник «быков» признался: «История с Павлом вызвала большое разочарование. Жесткая реакция клуба объясняется тем, что в академии «Краснодара» тренируются 12 тысяч мальчишек. Для них игроки основы должны служить примером».

К тому же, по словам Мусаева, он много раз говорил с Мамаевым о том, какими должны быть дисциплина и поведение игроков за пределами поля. При этом у футболиста сложились хорошие отношения с тренерским штабом — Мусаев подчеркнул, что это подтверждалось его работой на тренировках, он «с каждым матчем прибавлял».

Журналист «Спорт-экспресса» спросил у тренера, будет ли справедливо, если 8 февраля Мамаеву и Кокорину впаяют реальный срок. «Никто в клубе не желает Павлу зла. Думаю, ребята сделали правильные выводы. Хочется, чтобы они поскорее оказались рядом со своими детьми», — ответил Мурад Мусаев.