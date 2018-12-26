Адвокат: Никакого матча Мамаева и Кокорина с сотрудниками «Бутырки» не будет
Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова назвала издевательством появившуюся в СМИ информацию о якобы планируемом матче с участием его подзащитного и его друга Павла Мамаева с сотрудниками СИЗО «Бутырка»
«Хочу сообщить всем, что никакого футбольного матча между командой заключенных в лице Кокориных, Мамаева и Протасовицкого с командой администрации СИЗО не состоится и не планировался. Кто-то явно издевается над положением ребят в настоящее время. Пора это прекращать», — написала Стукалова в своем инстаграме.
Она также сообщила, что предварительное следствие по делу завершено. После новогодних праздников стороны приступят к ознакомлению с материалами дела.
Адвокат выразила надежду, что прокуратура не станет утверждать обвинительное заключение по делу из-за «дефектов» в расследовании.
Как сообщали Юга.ру, «Московский комсомолец» написал о том, что Мамаев и Кокорин согласились на предложение православной общественной организации «Сорок сороков» сыграть в футбол с командой «Бутырки». Идею якобы одобрили и во ФСИН.
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После сегодняшнего посещения следственного изолятора с целью получения уведомления об окончании предварительного следствия по уголовному делу в отношении братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого я убедилась, что старый принцип адвокатуры: «Не мешай следователю, а дело он развалит сам» работает в полном объеме по настоящему уголовному делу. Сегодня в 4-й раз перепредъявили обвинение ребятам, сделали это, как обычно, незаконно для устранения технических ошибок, что противоречит предписаниям ст. ст. 171, 172, 175 УПК РФ. Даже постановление о привлечении в качестве обвиняемого на 4-х листах 18 следователей 4 раза не смогли сочинить и составить без ошибок, представьте себе, что мы ожидаем увидеть в самом уголовном деле, состоящем, примерно, из 10 томов, наверное, это будет одна сплошная ошибка. Сегодня предварительное следствие окончено. После новогодних праздников обвиняемым и защите будут представлять материалы уголовного дела, расследование которого, по нашему мнению, проведено с такими дефектами, пробелами и нарушениями закона, которые, очевидно, не позволят направить его в суд. Мы возмущены тем, что недоработки и волокита следствия и его предвзятость являются основаниями необоснованного содержания под стражей обвиняемых достаточно значительный срок, явно несопоставимый с предметом расследования. Хочу сообщить всем, что никакого футбольного матча между командой заключенных в лице Кокориных, Мамаева и Протасовицкого с командой администрации СИЗО не состоится и не планировался. Кто-то явно издевается над положением ребят в настоящее время. Пора это прекращать. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервис
Напомним, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий оказались под следствием из-за участия в двух потасовках в Москве. По версии следствия, 8 октября они избили чиновника Минпромторга и его коллегу, а также водителя ведущей Первого канала.
11 октября суд арестовал их, под стражей все четверо будут находиться до февраля 2019 года.
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