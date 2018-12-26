Адвокат: Никакого матча Мамаева и Кокорина с сотрудниками «Бутырки» не будет

Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова назвала издевательством появившуюся в СМИ информацию о якобы планируемом матче с участием его подзащитного и его друга Павла Мамаева с сотрудниками СИЗО «Бутырка»

«Хочу сообщить всем, что никакого футбольного матча между командой заключенных в лице Кокориных, Мамаева и Протасовицкого с командой администрации СИЗО не состоится и не планировался. Кто-то явно издевается над положением ребят в настоящее время. Пора это прекращать», — написала Стукалова в своем инстаграме.

Она также сообщила, что предварительное следствие по делу завершено. После новогодних праздников стороны приступят к ознакомлению с материалами дела.

Адвокат выразила надежду, что прокуратура не станет утверждать обвинительное заключение по делу из-за «дефектов» в расследовании.

Как сообщали Юга.ру, «Московский комсомолец» написал о том, что Мамаев и Кокорин согласились на предложение православной общественной организации «Сорок сороков» сыграть в футбол с командой «Бутырки». Идею якобы одобрили и во ФСИН.