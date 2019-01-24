Россия оплатила лечение моряков с иностранных танкеров, горящих в Черном море

Крым, Вся Россия, В мире

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Медицинская помощь морякам, пострадавшим при пожаре на двух иностранных судах в Черном море, оказывается за счет России

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Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Крыма Николай Деркач. По его словам, это экстренная помощь по жизненным показаниям, поэтому она производится за счет государства, пишет «Интерфакс-Юг»

Деркач уточнил, что пострадавших выпишут в конце этой недели или в начале следующей.

Как сообщали Юга.ру, в районе Керченского пролива вечером 21 января загорелись два иностранных судна — Candy и Maestro. На танкерах находились граждане Турции и Индии. Предположительно, пожар мог произойти после взрыва во время передачи топлива с борта на борт. 

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В результате происшествия погибли десять моряков. Удалось спасти 12 человек. Еще десять членов экипажа пропали без вести.

В России по факту гибели людей возбудили уголовное дело. Загоревшиеся суда находились в санкционном списке США.

Горение двух судов продолжается, но его интенсивность снизилась. Вечером 23 января течение принесло судна из нейтральных вод в российские, однако спасателям удалось приостановить движение горящих судов к берегу России.

Пожары Судоходство Черное море

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