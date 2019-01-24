Россия оплатила лечение моряков с иностранных танкеров, горящих в Черном море

Медицинская помощь морякам, пострадавшим при пожаре на двух иностранных судах в Черном море, оказывается за счет России

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Крыма Николай Деркач. По его словам, это экстренная помощь по жизненным показаниям, поэтому она производится за счет государства, пишет «Интерфакс-Юг» .

Как сообщали Юга.ру, в районе Керченского пролива вечером 21 января загорелись два иностранных судна — Candy и Maestro. На танкерах находились граждане Турции и Индии. Предположительно, пожар мог произойти после взрыва во время передачи топлива с борта на борт.

Деркач уточнил, что пострадавших выпишут в конце этой недели или в начале следующей.

В результате происшествия погибли десять моряков. Удалось спасти 12 человек. Еще десять членов экипажа пропали без вести.

В России по факту гибели людей возбудили уголовное дело. Загоревшиеся суда находились в санкционном списке США.

Горение двух судов продолжается, но его интенсивность снизилась. Вечером 23 января течение принесло судна из нейтральных вод в российские, однако спасателям удалось приостановить движение горящих судов к берегу России.