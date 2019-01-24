Россия оплатила лечение моряков с иностранных танкеров, горящих в Черном море
Медицинская помощь морякам, пострадавшим при пожаре на двух иностранных судах в Черном море, оказывается за счет России
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Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Крыма Николай Деркач. По его словам, это экстренная помощь по жизненным показаниям, поэтому она производится за счет государства, пишет «Интерфакс-Юг».
Деркач уточнил, что пострадавших выпишут в конце этой недели или в начале следующей.
Как сообщали Юга.ру, в районе Керченского пролива вечером 21 января загорелись два иностранных судна — Candy и Maestro. На танкерах находились граждане Турции и Индии. Предположительно, пожар мог произойти после взрыва во время передачи топлива с борта на борт.
В результате происшествия погибли десять моряков. Удалось спасти 12 человек. Еще десять членов экипажа пропали без вести.
В России по факту гибели людей возбудили уголовное дело. Загоревшиеся суда находились в санкционном списке США.
Горение двух судов продолжается, но его интенсивность снизилась. Вечером 23 января течение принесло судна из нейтральных вод в российские, однако спасателям удалось приостановить движение горящих судов к берегу России.
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