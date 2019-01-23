Дрейф горящих танкеров в Черном море к берегам России приостановили
Спасатели приостановили движение к российскому берегу двух иностранных танкеров, которые горят в Черном море
В Росморречфлоте сообщили, что дрейф судов взят под контроль.
«Спасатели завели швартовый конец на корму одного из двух танкеров — закрепили его на кнехт (устройство для швартовки). Они больше к берегу не приближаются», — цитирует «Интерфакс» источник в ведомстве.
Напомним, вечером 23 января течение принесло горящие танкеры из нейтральных вод в российские. Сейчас они находятся в территориальных водах РФ со стороны Крыма. Танкеры продолжают гореть. Периодически их орошают со специальных буксиров.
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Как сообщали Юга.ру, два иностранных судна — Candy и Maestro — загорелись в районе Керченского пролива вечером 21 января. На танкерах находились граждане Турции и Индии. По предварительным данным, пожар случился после взрыва во время передачи топлива с борта на борт.
В результате происшествия погибли 10 человек. Спасли 12 моряков, их доставили в Керчь. Еще 10 моряков пропали без вести, их тела искали двое суток.
Выяснилось, что суда находились в санкционном списке США из-за поставок топлива в Сирию. По данным СМИ, из-за этого один из танкеров не пускали в порт Темрюк, судам пришлось перегружать топливо в открытом море.
В России по факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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