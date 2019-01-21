В Керченском проливе горят два судна

Краснодарский край

Распечатать

Два судна под флагом Танзании Candy и Maestro загорелись в районе Керченского пролива. На одном из них, по предварительным данным, произошел взрыв

«Предположительно, на одном из судов произошел взрыв. Потом огонь перекинулся на другое судно. Подходит спасательный буксир», — цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы Росморречфлота.

По данным ведомства, на борту судна «Канди» находились 17 человек, девять из них — граждане Турции, восемь — граждане Индии. На борту судна «Маэстро» находились 14 человек — по семь граждан Турции и Индии. 

В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска уточнили, что к спасению привлечено около 10 кораблей. Там отметили, суда находились на якорной стоянке. Пострадавших, по последним данным, нет.

«Лайф» передает, что суда торговые. По информация издания, инцидент произошел в 16 милях от побережья Краснодарского края.

Происшествия Судоходство Черное море
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Глава Адыгеи получил проверить обоснованность размера новых тарифов за вывоз мусора для в сельской местности
Десять человек погибли при пожаре на судах в районе Керченского пролива
В Краснодаре временно ограничили движение на улице Котовского
Архитекторы из Москвы занялись разработкой концепции стадиона в Ингушетии
В Керченском проливе горят два судна
Последователя религиозного китайского движения задержали на Ставрополье

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале