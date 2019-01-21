В Керченском проливе горят два судна

Два судна под флагом Танзании Candy и Maestro загорелись в районе Керченского пролива. На одном из них, по предварительным данным, произошел взрыв

«Предположительно, на одном из судов произошел взрыв. Потом огонь перекинулся на другое судно. Подходит спасательный буксир», — цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы Росморречфлота.

По данным ведомства, на борту судна «Канди» находились 17 человек, девять из них — граждане Турции, восемь — граждане Индии. На борту судна «Маэстро» находились 14 человек — по семь граждан Турции и Индии.

В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска уточнили, что к спасению привлечено около 10 кораблей. Там отметили, суда находились на якорной стоянке. Пострадавших, по последним данным, нет.

«Лайф» передает, что суда торговые. По информация издания, инцидент произошел в 16 милях от побережья Краснодарского края.