Загоревшиеся в Черном море суда из-за Сирии находились в санкционном списке США

Танкеры Candy и Maestro, загоревшиеся 21 января в Черном море, упоминаются в санкционном списке Минфина США

Как писали Юга.ру, вечером 21 января в Черном море возле Керченского пролива загорелись два судна под флагом Танзании — Candy и Maestro. На танкерах находились граждане Индии и Турции. По предварительной версии, суда занимались передачей топлива с борта на борт.

Суда Venice и Maestro упомянуты в санкционном списке Минфина США, авторы которого утверждают, что танкеры поставляли топливо в Сирию в 2016-2018 годах.

Напомним, 20 ноября 2018 года в США ввели санкции за поставки топлива в Сирию, под ограничения попали несколько компаний и около 20 танкеров. В Вашингтоне пояснили, что эти меры связаны с борьбой против спонсирования террористических организаций в Сирии.

Сейчас танкер Venice называется Candy. Газета Financial Times со ссылкой на данные мониторингового агентства Clipper Data сообщает, что это судно 20 января вышло из порта Темрюка в Краснодарском крае с 30 тыс. баррелей сжиженного углеводородного газа на борту и направлялось в Ливан, судя по имеющимся документам.

Маршрут танкера Maestro не удалось отследить из-за того, что был отключен транспондер — сигналоприемник, который может передавать сигналы о передвижении. Отмечается, что танкеры, которые совершают рейсы, связанные с международными ограничениями, часто отключают транспондеры, чтобы их нельзя было отследить, пишет РБК.