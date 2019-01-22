Вертолет МЧС не обнаружил моряков в районе пожара на судах в Черном море

Спасатели МЧС не обнаружили моряков на поверхности Черного моря в районе возгорания двух иностранных танкеров

Вертолет МЧС Ми-8 вылетел из Геленджика для участия в спасательной операции утром 22 января. К вечеру поисково-спасательная операция завершилась. Спасатели обследовали почти 2 тыс. квадратных миль и не обнаружили пропавших моряков, передает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на спасательно-координационный центр Росморречфлота.

Как сообщали Юга.ру, в Черном море возле Керченского пролива вечером 21 января загорелись два иностранных судна — Candy и Maestro. На танкерах находились граждане Индии и Турции. По предварительным данным, суда занимались передачей топлива с борта на борт.

В результате происшествия погибли 10 человек. Спасли 12 человек, еще 10 моряков считаются пропавшими без вести.

В экстренных службах назвали возможные причины пожара.

По факту гибели людей возбудили уголовное дело.