Вертолет МЧС не обнаружил моряков в районе пожара на судах в Черном море

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Спасатели МЧС не обнаружили моряков на поверхности Черного моря в районе возгорания двух иностранных танкеров

Вертолет МЧС Ми-8 вылетел из Геленджика для участия в спасательной операции утром 22 января. К вечеру поисково-спасательная операция завершилась. Спасатели обследовали почти 2 тыс. квадратных миль и не обнаружили пропавших моряков, передает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на спасательно-координационный центр Росморречфлота. 

Морские суда продолжают поисково-спасательную операцию.

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Как сообщали Юга.ру, в Черном море возле Керченского пролива вечером 21 января загорелись два иностранных судна — Candy и Maestro. На танкерах находились граждане Индии и Турции. По предварительным данным, суда занимались передачей топлива с борта на борт.

В результате происшествия погибли 10 человек. Спасли 12 человек, еще 10 моряков считаются пропавшими без вести. 

В экстренных службах назвали возможные причины пожара. 

По факту гибели людей возбудили уголовное дело. 

МЧС Пожары Происшествия Судоходство Черное море
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