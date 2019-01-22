Вертолет МЧС не обнаружил моряков в районе пожара на судах в Черном море
Спасатели МЧС не обнаружили моряков на поверхности Черного моря в районе возгорания двух иностранных танкеров
Вертолет МЧС Ми-8 вылетел из Геленджика для участия в спасательной операции утром 22 января. К вечеру поисково-спасательная операция завершилась. Спасатели обследовали почти 2 тыс. квадратных миль и не обнаружили пропавших моряков, передает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на спасательно-координационный центр Росморречфлота.
Морские суда продолжают поисково-спасательную операцию.
Как сообщали Юга.ру, в Черном море возле Керченского пролива вечером 21 января загорелись два иностранных судна — Candy и Maestro. На танкерах находились граждане Индии и Турции. По предварительным данным, суда занимались передачей топлива с борта на борт.
В результате происшествия погибли 10 человек. Спасли 12 человек, еще 10 моряков считаются пропавшими без вести.
В экстренных службах назвали возможные причины пожара.
По факту гибели людей возбудили уголовное дело.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.