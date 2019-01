В Керченском проливе второй день горят иностранные танкеры. Главное

View this post on Instagram

Накануне в Керченском проливе загорелись суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании. По предварительной информации, пожар произошел во время передачи топлива с борта на борт. В результате происшествия 11 человек погибли, 12 удалось спасти. Еще девять числятся пропавшими без вести. В Росморречфлоте уточнили, что ЧП произошло за пределами российских территориальных вод.