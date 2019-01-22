В Керченском проливе второй день горят иностранные танкеры. Главное

Вечером 21 января в Керченском проливе загорелись суда Candy и Maestro. Десять моряков числятся погибшими. Портал Юга.ру выяснил, что известно о трагедии.

В 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив загорелись два танкера под флагом Танзании. По данным «Интерфакса», суда везли сжиженный газ. Они получили груз в Темрюке (по данным ТАСС, более 4,5 тыс. тонн топлива на обоих кораблях) и направлялись в Ливан.

Предположительно, на одном корабле произошел взрыв, огонь перекинулся на второй. Это могло произойти во время перекачки газа с борта на борт на якорной стоянке в нейтральных водах. Источник «Интерфакса» утверждает, что танкеры работали с топливом незаконно.

В Росморречфлоте сообщили, что на борту судна Candy было 17 человек, девять из них — граждане Турции, восемь — граждане Индии. На борту Maestro находились 14 человек — по семь граждан Турции и Индии. По данным ведомства, погибли десять моряков. Оба капитана — граждане Турции, они живы. Утром 22 января операцию из спасательной перевели в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых. Российские власти отправили на помощь спасательные теплоходы «Меркурий» и «Демидов».

Пострадавших доставят в Керченскую больницу № 1. В пресс-службе минздрава Крыма сообщили, что для приема моряков задействовали бригады Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, при необходимости привлекут санавиацию. В больнице подготовили операционные и места в отделениях реанимации, хирургии и травматологии. Буксир со спасенными моряками планируют принять в Керчи около 19:00, сообщает «Интерфакс».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). «Консульские должностные лица Турецкой Республики и Республики Индия проинформированы о ходе спасательной операции и проводимой российским следствием работе»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Вечером 22 января пожар продолжается, огонь тушат «Меркурий» и «Демидов». Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко сообщил РИА «Новости», что крен левого борта Maestro достиг 35 градусов, возможно затопление судна.