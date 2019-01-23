Врачи рассказали о состоянии моряков, пострадавших при пожаре на танкерах в Черном море

В министерстве здравоохранения Крыма сообщили, что жизни пострадавших от пожара на двух танкерах в Черном море ничего не угрожает

В ведомстве уточнили, что 12 моряков госпитализировали в отделение травматологии Керченской больницы № 1. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии и средней степени тяжести. Они получили консультации комбустиолога, анестезиолога, хирурга и психолога, пишет РИА «Крым».

Как сообщали Юга.ру, вечером 21 января в Черном море в районе Керченского пролива загорелись два иностранных судна — Candy и Maestro. На танкерах находились граждане Турции и Индии. По предварительным данным, пожар произошел после взрыва во время передачи топлива с борта на борт.