Стала известна вероятная причина взрыва и пожара на судах в Черном море

Источники в экстренных службах назвали предварительные причины инцидента в районе Керченского пролива, где горят два судна

По предварительным данным, на одном из загоревшихся танкеров во время ЧП могла идти перевалка топлива. Там произошел хлопок со вспышкой, затем пламя перекинулось на второе судно.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что причиной ЧП могло быть нарушение техники безопасности при передаче топлива из одного судна на другое.

В морском спасательно-координационном центре «Новороссийск» сообщили «Интерфаксу», что суда грузились в Темрюке сжиженным газом. Другой источник агентства заявил, что перевалка была нелегальной.

Как писали Юга.ру, два судна под флагом Танзании — Candy и Maestro загорелись в районе Керченского пролива вечером 21 января. Происшествие случилось в нейтральных водах, танкеры находились на якорной стоянке.

По последним данным Росморречфлота, 11 человек погибли, трое на глазах спасателей ушли под воду, судьба еще пятерых неизвестна, 12 спасены. Всего на бортах двух судов находился 31 человек. Команды состояли из граждан Индии и Турции. Сейчас суда с пострадавшими идут к берегам Крыма. В больницах республики примут всех пострадавших, передает РИА «Новости».