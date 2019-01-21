Десять человек погибли при пожаре на судах в районе Керченского пролива

Жертвами пожара на танкерах в районе Керченского пролива стали минимум 10 человек, 14 спасены

«В ходе спасательной операции подняты тела 10 погибших. Четырнадцать человек подняты живыми. Оба капитана — граждане Турции — живы и подняты на борт спасательного судна», — сообщили порталу Юга.ру в Спасательно-координационном центре Росморречфлота.

Спасательная операция продолжается. Всего за бортом находился 31 человек. Команды состояли из граждан Индии и Турции.

По предварительным данным, на одном из загоревшихся танкеров во время ЧП могла идти перевалка топлива. Там произошел хлопок со вспышкой, пламя перекинулось на второе судно, добавили в Росморречфлоте.

Как писали Юга.ру, два судна под флагом Танзании — Candy и Maestro загорелись в районе Керченского пролива вечером 21 января.

Происшествие случилось в нейтральных водах, за пределами 12-мильной зоны. Танкеры находились на якорной стоянке.