Течение принесло горящие в Черном море танкеры из нейтральных вод в российские

Краснодарский край, Крым, Вся Россия, В мире

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Два горящих иностранных судна со сжиженным газом дрейфуют в Черном море в сторону России

Вечером 23 января танкеры вошли в 12-мильную зону территориальных вод России и сейчас движутся в сторону Крыма, сообщили в Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы.

По данным службы, скорость смещения судов — 0,5 узла, движутся они в сторону мыса Такил. Якорь отсоединился от грунта, передает «Интерфакс».

Танкеры продолжают гореть. Периодически их орошают со специальных буксиров.

Как сообщали Юга.ру, в районе Керченского пролива вечером 21 января загорелись два иностранных судна — Candy и Maestro. На танкерах находились граждане Турции и Индии. По предварительным данным, пожар случился после взрыва во время передачи топлива с борта на борт. 

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В результате происшествия погибли 10 человек. Спасли 12 моряков, еще 10 человек пропали без вести. Пострадавших на спасательном буксире доставили в Керчь.

Выяснилось, что суда находились в санкционном списке США. По данным властей страны, они занимались поставками топлива в Сирию и Иран. 

В России по факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). 

Пожары Черное море

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