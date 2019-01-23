Течение принесло горящие в Черном море танкеры из нейтральных вод в российские

Два горящих иностранных судна со сжиженным газом дрейфуют в Черном море в сторону России

Как сообщали Юга.ру, в районе Керченского пролива вечером 21 января загорелись два иностранных судна — Candy и Maestro. На танкерах находились граждане Турции и Индии. По предварительным данным, пожар случился после взрыва во время передачи топлива с борта на борт.

Танкеры продолжают гореть. Периодически их орошают со специальных буксиров.

По данным службы, скорость смещения судов — 0,5 узла, движутся они в сторону мыса Такил. Якорь отсоединился от грунта, передает «Интерфакс» .

Вечером 23 января танкеры вошли в 12-мильную зону территориальных вод России и сейчас движутся в сторону Крыма, сообщили в Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы.

В результате происшествия погибли 10 человек. Спасли 12 моряков, еще 10 человек пропали без вести. Пострадавших на спасательном буксире доставили в Керчь.

Выяснилось, что суда находились в санкционном списке США. По данным властей страны, они занимались поставками топлива в Сирию и Иран.

В России по факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).