СК РФ возбудил дело после гибели людей при пожаре на танкерах в районе Керченского пролива. Число жертв возросло до 11

По факту гибели людей при пожаре на двух танкерах в районе Керченского пролива возбуждено уголовное дело

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

Как писали Юга.ру, два судна под флагом Танзании — Candy и Maestro загорелись в районе Керченского пролива вечером 21 января. Происшествие случилось в нейтральных водах, танкеры находились на якорной стоянке.

По предварительным данным, на одном из загоревшихся танкеров во время ЧП могла идти перевалка топлива. Там произошел хлопок со вспышкой, затем пламя перекинулось на второе судно.

По последним данным Росморречфлота, число погибших увеличилось до 11 человек. Спасательная операция продолжается. Всего за бортом находился 31 человек. Команды состояли из граждан Индии и Турции.