Спасатели: Пожар на двух танкерах в Черном море продолжится еще двое суток

В Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы 24 января сообщили, что интенсивность пожара на двух танкерах снизилась

Спасательные суда «Меркурий» и «Демидов» продолжат тушение возгорания днем 24 января. Планируется, что утром на борт танкера Candy перебросят аварийный швартовый конец со спасательного судна. Это необходимо, чтобы сделать стоянку более стабильной и продолжить тушить огонь, сообщает ТАСС .

Отмечается, что горение двух судов продолжается, но его интенсивность снизилась. Спасатели предполагают, что пожар продолжится еще максимум двое суток.

Как писали Юга.ру, пожар на двух иностранных танкерах Candy и Maestro начался в районе Керченского пролива вечером 21 января. На них находились граждане Турции и Индии. По предварительным данным, пожар случился после взрыва во время передачи топлива с борта на борт.

В результате происшествия погибли 10 человек. Их тела опознали 23 января. Спасли 12 моряков, их доставили в Керчь.

Установлено, что суда находились в санкционном списке США из-за поставок топлива в Сирию. По данным СМИ, из-за этого один из танкеров не пускали в порт Темрюк, судам пришлось перегружать топливо в открытом море. В России по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Вечером 23 января течение принесло горящие танкеры из нейтральных вод в российские. Позже спасателям удалось приостановить движение горящих судов к российскому берегу.