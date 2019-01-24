Спасатели: Пожар на двух танкерах в Черном море продолжится еще двое суток
В Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы 24 января сообщили, что интенсивность пожара на двух танкерах снизилась
Отмечается, что горение двух судов продолжается, но его интенсивность снизилась. Спасатели предполагают, что пожар продолжится еще максимум двое суток.
Спасательные суда «Меркурий» и «Демидов» продолжат тушение возгорания днем 24 января. Планируется, что утром на борт танкера Candy перебросят аварийный швартовый конец со спасательного судна. Это необходимо, чтобы сделать стоянку более стабильной и продолжить тушить огонь, сообщает ТАСС.
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Как писали Юга.ру, пожар на двух иностранных танкерах Candy и Maestro начался в районе Керченского пролива вечером 21 января. На них находились граждане Турции и Индии. По предварительным данным, пожар случился после взрыва во время передачи топлива с борта на борт.
В результате происшествия погибли 10 человек. Их тела опознали 23 января. Спасли 12 моряков, их доставили в Керчь.
Установлено, что суда находились в санкционном списке США из-за поставок топлива в Сирию. По данным СМИ, из-за этого один из танкеров не пускали в порт Темрюк, судам пришлось перегружать топливо в открытом море. В России по факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Вечером 23 января течение принесло горящие танкеры из нейтральных вод в российские. Позже спасателям удалось приостановить движение горящих судов к российскому берегу.
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