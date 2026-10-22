В Краснодаре на поверхности реки Кубани заметили пену и масляные пятна

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Краснодар и край»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Краснодар и край»

В Краснодаре заметили неизвестные пятна на Кубани и пожаловались на химический запах

22 октября паблик «Краснодар и край» опубликовал фото, сделанное на набережной реки Кубани по дороге в Юбилейный микрорайн. Жители заметили пену и масляные пятна на поверхности воды.

Кроме того, люди жалуются на резкий химический запах.

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Причины произошедшего и состав загрязняющих веществ пока неизвестны. На момент написания новости в Муниципальном центре управления никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, в августе 2025 года Росприроднадзор выявил 23 неочищаемых стока в Кубань в Краснодаре.

Как писали Юга.ру, в марте в Краснодаре сотрудники прокуратуры, Росприроднадзора и МЧС осмотрели русло Кубани и нашли множество нарушений.

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В Краснодаре на поверхности реки Кубани заметили пену и масляные пятна
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