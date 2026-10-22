В Краснодаре на поверхности реки Кубани заметили пену и масляные пятна
В Краснодаре заметили неизвестные пятна на Кубани и пожаловались на химический запах
22 октября паблик «Краснодар и край» опубликовал фото, сделанное на набережной реки Кубани по дороге в Юбилейный микрорайн. Жители заметили пену и масляные пятна на поверхности воды.
Кроме того, люди жалуются на резкий химический запах.
Причины произошедшего и состав загрязняющих веществ пока неизвестны. На момент написания новости в Муниципальном центре управления никак не прокомментировали ситуацию.
Напомним, в августе 2025 года Росприроднадзор выявил 23 неочищаемых стока в Кубань в Краснодаре.
Как писали Юга.ру, в марте в Краснодаре сотрудники прокуратуры, Росприроднадзора и МЧС осмотрели русло Кубани и нашли множество нарушений.
19 октября, 15:22Кондратьев уходит?
Что говорят об отставке губернатора Краснодарского края и почему эти слухи звучат серьезнее прежних