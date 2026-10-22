В Краснодаре на поверхности реки Кубани заметили пену и масляные пятна

В Краснодаре заметили неизвестные пятна на Кубани и пожаловались на химический запах

22 октября паблик «Краснодар и край» опубликовал фото, сделанное на набережной реки Кубани по дороге в Юбилейный микрорайн. Жители заметили пену и масляные пятна на поверхности воды.

Кроме того, люди жалуются на резкий химический запах.