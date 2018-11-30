Суд отклонил жалобы Мамаева и Кокорина на арест

Московский городской суд отказался рассматривать кассационные жалобы футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые просили смягчить меру пресечения

Ранее в президиум Мосгорсуда с кассационными жалобами обратились адвокаты футболистов. Они требовали обжаловать арест, сообщает ТАСС. Кассационная жалоба — это обжалование или опротестование приговора в высшей судебной инстанции. В кассационном порядке обжалуют постановления, которые уже вступили в силу.

Как сообщали Юга.ру, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина подозревают в двух драках, произошедших 8 октября в Москве. По данным следствия, футболисты напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и его коллегу Сергея Гайсина, а также избили водителя ведущей Первого канала.