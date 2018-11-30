Суд отклонил жалобы Мамаева и Кокорина на арест
Московский городской суд отказался рассматривать кассационные жалобы футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые просили смягчить меру пресечения
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Ранее в президиум Мосгорсуда с кассационными жалобами обратились адвокаты футболистов. Они требовали обжаловать арест, сообщает ТАСС.
Кассационная жалоба — это обжалование или опротестование приговора в высшей судебной инстанции. В кассационном порядке обжалуют постановления, которые уже вступили в силу.
Как сообщали Юга.ру, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина подозревают в двух драках, произошедших 8 октября в Москве. По данным следствия, футболисты напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и его коллегу Сергея Гайсина, а также избили водителя ведущей Первого канала.
На Мамаева и Кокорина завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). С 11 октября Тверской суд арестовал спортсменов. В начале ноября срок следствия продлили до февраля 2019 года.
В ноябре Мамаев и Кокорин перечислили деньги избитому водителю.
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