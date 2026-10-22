В Краснодаре на маршрут № 21 вместо 24 автобусов выходит только один
Жители Краснодара бьют тревогу из-за маршрута № 21 — автобус появляется на линии раз в несколько часов, а иногда не выходит вовсе
21 октября жительница Краснодара пожаловалась на проблемы с маршрутом № 21 «Дома речников — Поселок Краснодарский». Он проходит через улицы Ставропольскую, Красную, Зиповскую, Московскую и другие.
По словам женщины, на линии остался только один автобус, а интервал между рейсами составляет несколько часов. Иногда пассажиры вовсе не могут дождаться транспорта.
Краснодарка поговорила с водителем автобуса на конечной станции. Он рассказал, что на маршруте один и выходит на линию примерно с 07:30. Точное время последнего рейса водитель не назвал.
Однако на маршруте должно быть 24 автобуса малого класса, а курсировать транспорт должен с 06:00 до 21:00.
Женщина призвала краснодарцев, столкнувшихся с подобной проблемой, жаловаться на горячую линию Центра организации дорожного движения: 8 (861) 991-28-50.
Отметим, что в июле 2026 года власти изменили маршрут № 21, убрав участок по улице Петра Метальникова. По версии ведомства, изменения должны были повысить качество транспортного обслуживания.
Перевозчиком маршрута является ООО «Автоальянс», за которым закреплены 24 автобуса малого класса. Компания также обслуживает маршруты № 121А, 151А и 187А. В 2022 году у перевозчика хотели отозвать лицензию за массовые нарушения.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 28 августа изменился маршрут автобуса № 46.