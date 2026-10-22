В Краснодаре на маршрут № 21 вместо 24 автобусов выходит только один

Жители Краснодара бьют тревогу из-за маршрута № 21 — автобус появляется на линии раз в несколько часов, а иногда не выходит вовсе

21 октября жительница Краснодара пожаловалась на проблемы с маршрутом № 21 «Дома речников — Поселок Краснодарский». Он проходит через улицы Ставропольскую, Красную, Зиповскую, Московскую и другие.

По словам женщины, на линии остался только один автобус, а интервал между рейсами составляет несколько часов. Иногда пассажиры вовсе не могут дождаться транспорта.

Краснодарка поговорила с водителем автобуса на конечной станции. Он рассказал, что на маршруте один и выходит на линию примерно с 07:30. Точное время последнего рейса водитель не назвал.