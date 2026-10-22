Департамент образования Краснодара прокомментировал ситуацию с травлей школьницы из-за цвета волос

Краснодарский край

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  • © Скриншоты видео из соцсетей Марии Кулябиной
    © Скриншоты видео из соцсетей Марии Кулябиной

В департаменте образования Краснодара заявили, что девочка не подвергалась буллингу со стороны завуча

Предыстория. 19 октября стало известно, что семиклассница краснодарской школы № 93 подверглась травле из-за цвета волос и пирсинга. После этого школьница перестала ходить на уроки, а ее мать подала жалобу в департамент образования.

21 октября МЦУ Краснодара сообщил, что запросил подробности ситуации в городском департаменте образования. 

По данным ведомства, линейка, о которой говорила мать девочки, действительно состоялась — в октябре 2025 года. Однако на ней обсуждали поведение учеников, повредивших имущество школы. В их числе была и семиклассница. 

Конфликт в краснодарской маршрутке:

В департаменте заявили, что школьница не подвергалась травле со стороны завуча, а по поводу цвета ее волос педагог не высказывался. 

МЦУ отметил, что девочка состоит на внутришкольном учете. С ней проводится профилактическая работа социального педагога, психолога, классного руководителя и администрации школы.

Как писали Юга.ру, в 2026 году в Краснодаре подростковая преступность выросла на 3,5%.

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