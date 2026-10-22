Департамент образования Краснодара прокомментировал ситуацию с травлей школьницы из-за цвета волос
В департаменте образования Краснодара заявили, что девочка не подвергалась буллингу со стороны завуча
Предыстория. 19 октября стало известно, что семиклассница краснодарской школы № 93 подверглась травле из-за цвета волос и пирсинга. После этого школьница перестала ходить на уроки, а ее мать подала жалобу в департамент образования.
21 октября МЦУ Краснодара сообщил, что запросил подробности ситуации в городском департаменте образования.
По данным ведомства, линейка, о которой говорила мать девочки, действительно состоялась — в октябре 2025 года. Однако на ней обсуждали поведение учеников, повредивших имущество школы. В их числе была и семиклассница.
Конфликт в краснодарской маршрутке:
В департаменте заявили, что школьница не подвергалась травле со стороны завуча, а по поводу цвета ее волос педагог не высказывался.
МЦУ отметил, что девочка состоит на внутришкольном учете. С ней проводится профилактическая работа социального педагога, психолога, классного руководителя и администрации школы.
Как писали Юга.ру, в 2026 году в Краснодаре подростковая преступность выросла на 3,5%.