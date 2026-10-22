Департамент образования Краснодара прокомментировал ситуацию с травлей школьницы из-за цвета волос

В департаменте образования Краснодара заявили, что девочка не подвергалась буллингу со стороны завуча

Предыстория. 19 октября стало известно, что семиклассница краснодарской школы № 93 подверглась травле из-за цвета волос и пирсинга. После этого школьница перестала ходить на уроки, а ее мать подала жалобу в департамент образования.

21 октября МЦУ Краснодара сообщил, что запросил подробности ситуации в городском департаменте образования.

По данным ведомства, линейка, о которой говорила мать девочки, действительно состоялась — в октябре 2025 года. Однако на ней обсуждали поведение учеников, повредивших имущество школы. В их числе была и семиклассница.