Пак не снимал претензий к Мамаеву — адвокат чиновника

Роман Удунян, адвокат руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака, пострадавшего в драке с футболистами, заявил, что у его подзащитного есть претензии к Павлу Мамаеву

При этом адвокат Наталья Шатихина, комментирующая ситуацию РАПСИ как представитель Пака, пояснила, что обсуждение об отсутствии у Пака претензий к Мамаеву является некорректным: футболист наносил удары в кафе главе «НАМИ» Сергею Гайсину. Поэтому «ставить здесь вопрос о наличии или отсутствии претензий лично у Пака некорректно».

Как сообщали Юга.ру, после состоявшейся 16 октября очной ставки между Мамаевым и потерпевшими адвокат футболиста Игорь Бушманов заявил, что Пак не имеет претензий к Мамаеву, так как тот не бил его.

По ее словам, защитник игрока «Краснодара» прямо спросил Пака, имеет ли он какие-либо претензии к его подзащитному, но следователь снял этот вопрос как не относящийся к предмету очной ставки.

Вечером 17 октября адвокат Пака Удунян заявил, что ему не известно, кто такая Наталья Шатихина и почему она делает заявления как адвокат его клиента. Он также сообщил, что у Пака есть претензии ко всем членам группы, которая наносила ему увечья, включая Мамаева.

«Я являюсь адвокатом Дениса Пака и с первых дней следствия представляю его интересы. (…) Пак имеет претензии ко всем членам группы, которая наносила ему увечья, совершила данное преступление, в том числе и к Павлу Мамаеву. Это та позиция, которая дается следствию, а не только на словах. Следствие квалифицирует данное деяние как совершенное группой лиц по предварительному сговору», — заявил Удунян «Чемпионату».

В свою очередь еще один участник драки — игрок ФК «Зенит» Александр Кокорин в ходе очной ставки признал, что оскорблял Пака по национальному признаку.

Как сообщали Юга.ру, Павла Мамаева и Александра Кокорина подозревают в участии в двух драках, которые произошли 8 октября в Москве. По версии следствия, они напали на чиновника Минпромторга и его коллегу в кафе и избили водителя ведущей Первого канала. На футболистов завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Оба футболиста находятся под арестом.