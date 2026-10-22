Аэропорт Краснодара переходит на зимнее расписание. Что изменится?

Краснодарский аэропорт с 25 октября переходит на зимнее расписание: 26 направлений и 17 авиакомпаний

Пресс-служба краснодарского аэропорта сообщила, что с 25 октября авиагавань начнет работать по осенне-зимнему расписанию. В этот период из краевой столицы планируются рейсы по 26 направлениям — 13 внутренним и 13 международным. Летать будут 17 авиакомпаний: 11 российских и 6 иностранных. В Москву будут летать четыре авиакомпании: «Аэрофлот» — в Шереметьево, «Победа» и Utair — во Внуково, «Уральские авиалинии» — в Домодедово. В день запланировано около 10 вылетов.

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В Санкт-Петербург рейсы будут выполнять тоже четыре перевозчика: «Победа», «Россия», Smartavia и Utair. В Северную столицу планируется до трех рейсов ежедневно. Ежедневные рейсы сохранятся в Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Красноярск. В Новосибирск продолжат летать «Аэрофлот» и «Сибирь», в Екатеринбург — «Победа» и «Уральские авиалинии». В Казань рейсы будут выполнять «Аэрофлот» и «Северный ветер», а в Красноярск — «Аэрофлот». Ожидается, что наиболее востребованными странами будут Армения, Грузия, Египет и Турция.