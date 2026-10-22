В Новороссийске убирают мазут с пляжей, а сгоревший танкер все еще стоит в порту

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото Ольги Субботиной из телеграм-канала «Жизнь Абрау»
    © Скриншот фото Ольги Субботиной из телеграм-канала «Жизнь Абрау»

В Новороссийске продолжают убирать с побережья гальку, загрязненную мазутом

22 октября начальник управления ГО и ЧС Новороссийска Игорь Васильев сообщил газете «Жизнь Абрау», что с пляжей города начали вывозить гальку, загрязненную мазутом. 

Напомним, 6 октября танкер Aframax Rio, перевозивший нефть, атаковали безэкипажные катера у побережья Сочи. На судне начался пожар. 9 октября его отбуксировали, а 15 октября танкер заметили в порту Новороссийска.

Спасатели и волонтеры уже собрали первые мешки на побережье Абрау-Дюрсо. По словам Васильева, утилизировать гальку будет организация, которая имеет лицензию на вывоз подобных отходов. 

В дальнейшем гальку вывезут и с других пляжей. Сложнее всего ситуация на побережье Мысхако — территория загрязнена мазутом на протяжении двух километров. 

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Васильев отметил, что «полностью проблема не решится за один день» и море будет ежедневно выбрасывать новый мазут. 

Власти просят жителей сообщать о загрязненных участках: при обнаружении необходимо сфотографировать пляж и передать информацию в Муниципальный центр управления Новороссийска. 

Ранее эколог Жора Каваносян в своем телеграм-канале рассказал, что танкер Aframax Rio все еще ждет разгрузки. Крен судна выровняли, а вокруг насыпали сорбент. Боновых ограждений вокруг танкера с побережья не видно. 

Как писали Юга.ру, 13 октября спутники зафиксировали разлив мазута от Новороссийска до Анапы. 

Нефть Новороссийск Происшествия Разлив нефти Судоходство Черное море Экология

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