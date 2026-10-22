В Новороссийске убирают мазут с пляжей, а сгоревший танкер все еще стоит в порту

В Новороссийске продолжают убирать с побережья гальку, загрязненную мазутом

22 октября начальник управления ГО и ЧС Новороссийска Игорь Васильев сообщил газете «Жизнь Абрау», что с пляжей города начали вывозить гальку, загрязненную мазутом.

Напомним, 6 октября танкер Aframax Rio, перевозивший нефть, атаковали безэкипажные катера у побережья Сочи. На судне начался пожар. 9 октября его отбуксировали, а 15 октября танкер заметили в порту Новороссийска.

Спасатели и волонтеры уже собрали первые мешки на побережье Абрау-Дюрсо. По словам Васильева, утилизировать гальку будет организация, которая имеет лицензию на вывоз подобных отходов.

В дальнейшем гальку вывезут и с других пляжей. Сложнее всего ситуация на побережье Мысхако — территория загрязнена мазутом на протяжении двух километров.