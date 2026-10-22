В Краснодаре на балконе здания на Красной сыграют джаз

Пресс-служба коллектива «Джаз мафия» сообщила Юга.ру, что 25 октября в Краснодаре пройдет музыкальный социальный флешмоб.

С 15:00 до 16:00 на балконе здания на улице Красной, 100 выступит коллектив «Джаз мафия». Музыканты сыграют песни, которые «подарят горожанам несколько минут радости, тепла и добрых эмоций».

Также запланирован еще один флешмоб с участием другого коллектива. Однако организаторы держат подробности в секрете.