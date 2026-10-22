В Краснодаре на балконе здания на Красной сыграют джаз
В Краснодаре 25 октября пройдет музыкальный флешмоб (0+)
Пресс-служба коллектива «Джаз мафия» сообщила Юга.ру, что 25 октября в Краснодаре пройдет музыкальный социальный флешмоб.
С 15:00 до 16:00 на балконе здания на улице Красной, 100 выступит коллектив «Джаз мафия». Музыканты сыграют песни, которые «подарят горожанам несколько минут радости, тепла и добрых эмоций».
Также запланирован еще один флешмоб с участием другого коллектива. Однако организаторы держат подробности в секрете.
Реальные истории Краснодара станут основой театрального шоу:
Музыку сможет послушать любой желающий. Организаторы хотят, чтобы краснодарцы не просто прошли мимо, а остановились, прислушались и «переключились на хорошие мысли».
«Музыкальная акция призвана напомнить, что добрые эмоции можно создавать вместе, а искусство способно объединять незнакомых людей и менять атмосферу обычного дня», — добавили в пресс-службе.
Выступление состоится 25 октября с 15:00 до 16:00 на улице Красной, 100. Послушать музыку можно будет бесплатно.
Как писали Юга.ру, 24 октября в краснодарском парке пройдет забег в свадебном стиле.