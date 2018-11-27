Суд арестовал 12 моряков с задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины на два месяца

Киевский райсуд Симферополя 27 ноября избрал меру пресечения 12 и 24 моряков с кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы

Все они заключены под стражу на 1 месяц 29 суток — до 25 января 2019 года. В числе арестованных — командир одного из задержанных судов — малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск» — Роман Моряк. На заседании он сообщил, что ранее 5 лет служил в Крыму, передает «Интерфакс».

Моряки обвинялись по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения). Их доставят в СИЗО Симферополя.

Избрание меры пресечения остальным 12 задержанным ожидается 28 ноября. Ранее крымский омбудсмен Людмила Лубина поясняла, что 27 ноября мера пресечения избирается для рядовых, 28 ноября — для офицерского состава.