Суд арестовал 12 моряков с задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины на два месяца
Киевский райсуд Симферополя 27 ноября избрал меру пресечения 12 и 24 моряков с кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы
Все они заключены под стражу на 1 месяц 29 суток — до 25 января 2019 года. В числе арестованных — командир одного из задержанных судов — малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск» — Роман Моряк. На заседании он сообщил, что ранее 5 лет служил в Крыму, передает «Интерфакс».
Моряки обвинялись по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения). Их доставят в СИЗО Симферополя.
Избрание меры пресечения остальным 12 задержанным ожидается 28 ноября. Ранее крымский омбудсмен Людмила Лубина поясняла, что 27 ноября мера пресечения избирается для рядовых, 28 ноября — для офицерского состава.
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Как сообщали Юга.ру, 25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали у Керченского пролива буксир «Яны Капу» и два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Суда отконвоировали в Керчь.
Украина и Россия обвинили друг друга в провокации. В России возбудили уголовное дело по факту нарушения госграницы, а на Украине — о развязывании войны. Кроме того, на Украине ввели военное положение.
ФСБ заявила, что корабли координировали сотрудники СБУ, находящиеся на одном из судов. Позже в СБУ подтвердили, что на судах находились работники военной контрразведки.
Также ФСБ опубликовала видео допроса моряков, которые заявили, что осознавали провокационный характер своих действий. Украина заявила, что это ложные показания.
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