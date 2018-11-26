Верховная рада Украины утвердила введение военного положения на территории Украины

Военное положение вводится с 28 ноября на 30 дней. Оно будет действовать во всех приграничных областях Украины и в морской акватории Черного и Азовского морей.

Этот режим предусматривает усиление обороны важных государственных объектов и охраны границы с Россией, конфискацию имущества для нужд государства, регулирование работы СМИ, ограничение свободы передвижения, запрет митингов, организацию переписи резервистов на случай частичной мобилизации и ряд других ограничений свобод граждан.

Изначально Совет нацбезопасности Украины рекомендовал вводить особый режим на 60 дней — до 25 декабря, но в таком случае военное положение накладывалось бы на начало президентской избирательной кампании (очередные президентские выборы должны состояться на Украине в конце марта 2019 года). Поэтому президент Украины Петр Порошенко 26 ноября подписал два указа — сначала о введении военного положения на 60 дней, потом на 30.