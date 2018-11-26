На Украине вводят военное положение
Верховная рада Украины утвердила введение военного положения на территории Украины
Военное положение вводится с 28 ноября на 30 дней. Оно будет действовать во всех приграничных областях Украины и в морской акватории Черного и Азовского морей.
Этот режим предусматривает усиление обороны важных государственных объектов и охраны границы с Россией, конфискацию имущества для нужд государства, регулирование работы СМИ, ограничение свободы передвижения, запрет митингов, организацию переписи резервистов на случай частичной мобилизации и ряд других ограничений свобод граждан.
Изначально Совет нацбезопасности Украины рекомендовал вводить особый режим на 60 дней — до 25 декабря, но в таком случае военное положение накладывалось бы на начало президентской избирательной кампании (очередные президентские выборы должны состояться на Украине в конце марта 2019 года). Поэтому президент Украины Петр Порошенко 26 ноября подписал два указа — сначала о введении военного положения на 60 дней, потом на 30.
Председатель Верховной рады Андрей Парубий в ходе заседания заявил, что российская агрессия против Украины продолжается уже пять лет, а накануне «Российская Федерация, согласно Будапештскому меморандуму одна из стран-гарантов безопасности Украины, открыто, не прячась применила против Украины вооруженные силы».
Начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко заявил, что действия РФ оцениваются как агрессия. По его словам, задержанные суда «осуществляли плановый переход из пункта базирования Одесса в пункт базирования Мариуполь».
Как сообщали Юга.ру, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили границу и вошли в территориальные воды России. Суда двигались к Керченскому проливу и игнорировали требования пограничников. По данным ФСБ России, чтобы остановить корабли, пришлось применить силу. В результате пострадали трое украинских военнослужащих. Все три корабля были задержаны и доставлены в Керчь.
В России в связи с этим возбудили уголовное дело по факту нарушения государственной границы, а на Украине — о развязывании войны.
В МИД РФ заявили, что произошедшее в Керченском проливе — это провокация Запада и Украины, главной целью которых является ужесточение санкций в отношении России. Также в ведомстве отметили, что собираются вызвать временного поверенного в делах Украины Руслана Нимчинского.
В Минобороны Украины сообщили, что армия страны в полной боевой готовности.
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