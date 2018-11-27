ФСБ показала видео допроса украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Украина заявила, что это ложные показания
ФСБ России опубликовала видеозапись допроса троих украинских моряков, которых задержали во время инцидента в Керченском проливе
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Один из допрошенных членов экипажа катера «Никополь» представился как Андрей Драч. По информации ФСБ, он старший лейтенант, оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.
По словам Драча, 23 ноября ему поручили следовать маршрутом Одесса — Мариуполь через Керченскую протоку.
«Мы зашли в территориальные воды РФ, где нас предупреждала береговая охрана, что мы нарушаем законодательство РФ», — сказал он.
Мужчина отметил, что береговая охрана несколько раз просила украинские корабли покинуть российские территориальные воды и ждать решения о прохождении через Керченскую протоку.
Также показания дал комендор-сигнальщик, матрос катера «Никополь» Сергей Цыбизов. Он подтвердил слова Андрея Драча. По словам матроса, при заходе в территориальные воды России пограничники приказали им остановиться и ожидать дальнейшего распоряжения, пригрозив открыть огонь, если суда не остановятся. Затем командир остановил катер и моряков сняли с него. Он уточнил, что перед тем, как открыть огонь, были замечены ракетницы зеленого цвета.
На видеозаписи ФСБ также запечатлен допрос капитана третьего ранга командира дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» ВМС Украины Владимира Лесового.
«Запросы по УКВ-радиостанции от российских пограничников игнорировал сознательно. На момент перехода на борту находились стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с боекомплектами», — сказал Лесовой.
Он добавил, что осознавал провокационный характер действия украинских кораблей.
«Я выполнял приказ и планировал осуществить переброску кораблей из порта Одессы в порт Мариуполь», — добавил военный.
Командующий Военно-морских сил ВС Украины Игорь Воронченко сообщил, что украинские военные дали такие показания под психологическим и физическим давлением.
«Я этих матросов из "Никополя" знаю, они всегда были честными профессионалами своего дела. И то, что они сейчас говорят, — это неправда», — сказал командующий.
Воронченко добавил, что с этими военнослужащими уже встретились адвокаты, сообщает «Интерфакс-Украина».
Как сообщали Юга.ру, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили границу и вошли в территориальные воды России. Суда двигались к Керченскому проливу, игнорируя требования пограничников. Российские военные применили оружие, чтобы остановить корабли. В результате трое украинских моряков получили ранения. Судна задержали и доставили в Керчь.
В России возбудили уголовное дело по факту нарушения госграницы, а на Украине — о развязывании войны. Кроме того, на Украине ввели военное положение.
В МИД РФ назвали ситуацию в Керченском проливе провокацией Запада и Украины. В ведомстве считают, что такие действия направлены на ужесточение санкций в отношении РФ.
В Нью-Йорке 26 ноября провели экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное инциденту. Инициаторами стали и Россия, и Украина. Совет безопасности отклонил российскую повестку заседания и принял украинскую.
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