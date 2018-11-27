ФСБ показала видео допроса украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Украина заявила, что это ложные показания

ФСБ России опубликовала видеозапись допроса троих украинских моряков, которых задержали во время инцидента в Керченском проливе

Один из допрошенных членов экипажа катера «Никополь» представился как Андрей Драч. По информации ФСБ, он старший лейтенант, оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

По словам Драча, 23 ноября ему поручили следовать маршрутом Одесса — Мариуполь через Керченскую протоку.

«Мы зашли в территориальные воды РФ, где нас предупреждала береговая охрана, что мы нарушаем законодательство РФ», — сказал он.

Мужчина отметил, что береговая охрана несколько раз просила украинские корабли покинуть российские территориальные воды и ждать решения о прохождении через Керченскую протоку.

Также показания дал комендор-сигнальщик, матрос катера «Никополь» Сергей Цыбизов. Он подтвердил слова Андрея Драча. По словам матроса, при заходе в территориальные воды России пограничники приказали им остановиться и ожидать дальнейшего распоряжения, пригрозив открыть огонь, если суда не остановятся. Затем командир остановил катер и моряков сняли с него. Он уточнил, что перед тем, как открыть огонь, были замечены ракетницы зеленого цвета.

На видеозаписи ФСБ также запечатлен допрос капитана третьего ранга командира дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» ВМС Украины Владимира Лесового.

«Запросы по УКВ-радиостанции от российских пограничников игнорировал сознательно. На момент перехода на борту находились стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с боекомплектами», — сказал Лесовой.

Он добавил, что осознавал провокационный характер действия украинских кораблей.

«Я выполнял приказ и планировал осуществить переброску кораблей из порта Одессы в порт Мариуполь», — добавил военный.