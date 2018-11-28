Керченский суд арестовал еще троих украинских моряков

Керченский городской суд 27 ноября взял под стражу еще троих моряков ВМС Украины

Суд удовлетворил ходатайство замначальника следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. На моряков заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы РФ). По решению суда, их арестовали до 25 января 2019 года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сообщение суда. По данным источника издания, речь идет об Андрее Артеменко, Андрее Эйдере и Василии Сороке, которые были ранены во время инцидента в Керченском проливе.

Как сообщали Юга.ру, 27 ноября суд арестовал 12 моряков с задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины на два месяца.