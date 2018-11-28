Керченский суд арестовал еще троих украинских моряков
Керченский городской суд 27 ноября взял под стражу еще троих моряков ВМС Украины
Суд удовлетворил ходатайство замначальника следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. На моряков заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы РФ). По решению суда, их арестовали до 25 января 2019 года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сообщение суда.
По данным источника издания, речь идет об Андрее Артеменко, Андрее Эйдере и Василии Сороке, которые были ранены во время инцидента в Керченском проливе.
Как сообщали Юга.ру, 27 ноября суд арестовал 12 моряков с задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины на два месяца.
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В Керченском проливе 25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали украинский буксир «Яны Капу» и два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшихся из Одессы в Мариуполь.
В связи с этим в РФ возбудили уголовное дело по факту нарушения государственной границы, а на Украине — о развязывании войны. На Украине 26 ноября ввели военное положение.
В ФСБ России заявили, что корабли координировали сотрудники Службы безопасности Украины, находящиеся на одном из судов. Позже в СБУ подтвердили, что на кораблях находились работники военной контрразведки.
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