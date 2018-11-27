СБУ признала присутствие контрразведчиков на задержанных в Керчи кораблях

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак признал, что на борту задержанных в Керченском проливе украинских судов находились работники военной контрразведки СБУ

«"Удивление" же отдельных официальных лиц РФ о присутствии сотрудников СБУ на борту кораблей вовсе не свидетельствует об отсутствии подобной практики в органах контрразведки страны-агрессора», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщали Юга.ру, 25 ноября три украинских корабля нарушили границу и вошли в территориальные воды России. Суда следовали к Керченскому проливу и не реагировали на требования пограничников. Российские военные применили оружие, в результате пострадали трое украинских моряков. Корабли задержали и доставили в Керчь.

Ранеными оказались украинские моряки 19, 20 и 24 лет. Один из них ранен в плечо, другой — в бедро, третий — в кисть. Они находятся в больнице в Керчи.

Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина рассказала, что слухи об ампутации, которая якобы необходима одному из моряков, не соответствует действительности.