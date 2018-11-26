МИД РФ: Цель провокации Украины — ужесточение антироссийских санкций

Крым

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В Министерстве иностранных дел России назвали причины провокации Украины в Керченском проливе

«Понятны цели — "встряхнуть" Украину объявлением военного положения, мобилизовать антироссийские настроения Запада, ужесточить антироссийские санкции», — цитирует РИА «Новости» слова статс-секретаря, замглавы МИД РФ Григория Карасина. 

Как сообщали Юга.ру, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили госграницу РФ и вошли в территориальные воды страны. Суда «Бердянск», «Никополь» и «Яна Капу» игнорировали требования пограничников, двигаясь по Керченскому проливу.

В ФСБ РФ заявили, что пограничникам пришлось применить оружие, чтобы остановить украинские корабли. В результате пострадали трое военнослужащих Украины, им оказали помощь.

В МИД РФ заявили, что инцидент в Керченском проливе — это провокация Запада и Украины. Кроме того, Россия планирует созвать заседание Совет Безопасности ООН, участники которого рассмотрят действия Киева.

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