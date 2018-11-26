Совбез ООН отклонил российскую повестку заседания по ситуации в Керченском проливе. И принял украинскую

Члены Совета Безопасности ООН не приняли российскую повестку заседания по ситуации с Украиной

Напомним, инициаторами заседания стали сразу обе стороны конфликта — и Россия, и Украина. Повесткой заседания, запрошенного Россией, было «Нарушение границ Российской Федерации».

Россию на заседании представил Дмитрий Полянский. Он отметил, что повестка дня должна быть российской, а не украинской, поскольку РФ реализовала свое право на защиту границ, а Украина, навязывая свою повестку, пытается снять с себя ответственность за нарушение российских границ.

Представитель США Никки Хейли заявила, что поддерживает суверенитет Украины и выражает глубокую озабоченность в связи с инцидентом.

По итогам голосования «против» российской повестки выступил 7 стран, «за» — 4, еще четыре члена СБ ООН воздержались. Заседание объявили закрытым.

Сразу же началось следующее заседание — по инициативе Украины. Повестку приняли без каких-либо проблем. Хейли описала инцидент в Черном море следующим образом: украинские корабли шли из одного украинского порта в другой, однако российские пограничники помешали им, устроили обстрел и пошли на таран.

США и Британия обвинили Россию в том, что она якобы нарушает принципы свободного судоходства и «пытается закрепить свою аннексию».