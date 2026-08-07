Власти Новороссийска определили укрытие в 8 километрах от пляжа. Жители возмутились

Краснодарский край

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В соцсетях обсуждают список укрытий Новороссийска. При угрозе атаки БПЛА отдыхающим на пляже «Дюрсо» предлагают укрываться в селе Абрау-Дюрсо — в восьми километрах от берега

5 августа администрация Новороссийска опубликовала список убежищ, где отдыхающие могут укрыться в случае угрозы атаки беспилотников. В перечень вошли объекты, расположенные вблизи большинства городских пляжей, включая «Дельфин», «Центральный», «Нептун», «Суджукскую косу», «Алексино» и «Мысхако».

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В соцсетях внимание жителей привлекло укрытие, закрепленное за пляжем «Дюрсо». Согласно документу, при угрозе атаки БПЛА отдыхающим у моря предлагают направиться в село Абрау-Дюрсо на улицу Промышленную, 19.

Отметим, что, согласно данным сервиса «Яндекс Карты», пляж и указанный адрес разделяет порядка восьми километров извилистой дороги и горного серпантина.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Пользователи соцсетей оценили логистическое решение с иронией:

  • «Между Абрау и Дюрсо, как известно, всего лишь дефис».
  • «А длина этого дефиса — 8 километров».
  • «Спасибо, что предупредили. Теперь буду брать с собой на пляж не только полотенце и крем, но и удобные кроссовки. Вдруг придется срочно бежать в Абрау-Дюрсо».

Как писали Юга.ру, на пляжах Анапы установили указатели с укрытиями и памятки на случай атаки БПЛА.

Абрау-Дюрсо Безопасность Новороссийск Пляжи СВО

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