Власти Новороссийска определили укрытие в 8 километрах от пляжа. Жители возмутились
В соцсетях обсуждают список укрытий Новороссийска. При угрозе атаки БПЛА отдыхающим на пляже «Дюрсо» предлагают укрываться в селе Абрау-Дюрсо — в восьми километрах от берега
5 августа администрация Новороссийска опубликовала список убежищ, где отдыхающие могут укрыться в случае угрозы атаки беспилотников. В перечень вошли объекты, расположенные вблизи большинства городских пляжей, включая «Дельфин», «Центральный», «Нептун», «Суджукскую косу», «Алексино» и «Мысхако».
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В соцсетях внимание жителей привлекло укрытие, закрепленное за пляжем «Дюрсо». Согласно документу, при угрозе атаки БПЛА отдыхающим у моря предлагают направиться в село Абрау-Дюрсо на улицу Промышленную, 19.
Отметим, что, согласно данным сервиса «Яндекс Карты», пляж и указанный адрес разделяет порядка восьми километров извилистой дороги и горного серпантина.
Пользователи соцсетей оценили логистическое решение с иронией:
- «Между Абрау и Дюрсо, как известно, всего лишь дефис».
- «А длина этого дефиса — 8 километров».
- «Спасибо, что предупредили. Теперь буду брать с собой на пляж не только полотенце и крем, но и удобные кроссовки. Вдруг придется срочно бежать в Абрау-Дюрсо».
Как писали Юга.ру, на пляжах Анапы установили указатели с укрытиями и памятки на случай атаки БПЛА.
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