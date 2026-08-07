Сильная жара и дожди. Узнали, какую погоду ждать в Краснодарском крае в выходные
Синоптики сообщили прогноз погоды на Кубани на 8 и 9 августа
Гидрометцентр Краснодарского края объявил штормовое предупреждение на 8 и 9 августа в связи с сильной жарой. В отдельных районах региона воздух может прогреться до 39 °C.
Однако в Краснодаре 8 августа прогнозируются кратковременный дождь, гроза и порывы ветра до 14 м/с. Днем температура воздуха составит до 35 °C, ночью — до 23 °C. 9 августа ожидается облачная погода без осадков, а днем столбики термометров опустятся до 32 °C.
В целом по краю также возможны дожди с грозами. В отдельных районах ожидаются ливни, град и сильный ветер с порывами до 22 м/с. Днем воздух прогреется до 37 °C, ночью температура составит 20–25 °C.
«Снова чернота и вонь»:
На Черноморском побережье, на участке от Анапы до Магри, возможно формирование смерчей над морем. Температура воздуха днем достигнет 37 °C, ночью — до 26 °C.
В горных районах будет прохладнее: днем — 18–23 °C, ночью столбики термометров опустятся до 13 °C.
Как писали Юга.ру, в конце июля в Новороссийске появился цифровой гид, который покажет дореволюционный город.