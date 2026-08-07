Побережье Анапы заполонили медузы-корнероты. Они опасны?
Сотни ядовитых корнеротов атаковали Краснодарский край
7 августа блогер Макс Анапский опубликовал фото, сделанные на побережье курорта. У кромки воды видны десятки ядовитых медуз-корнеротов.
Однако туристов это не смущает — люди продолжают плавать рядом с желейной массой.
Жительница Краснодара Мария рассказала Юга.ру, что 2 августа отдыхала на пляже «Малая бухта» в Анапе. Вода была прохладной — около 20–22 °C.
«Едва зайдя в море, увидела у берега крупного корнерота. Раньше таких медуз здесь не встречала, а вскоре появилась еще одна. После этого заходить в воду было еще страшнее — постоянно ловишь себя на мысли, что можешь случайно коснуться одной из них», — рассказала девушка.
Она добавила, что отдыхающие сачками вылавливали медуз и складывали их в сооруженный у берега «бассейн».
Синий пришелец:
Корнерот — одна из самых крупных медуз Черного, Азовского и Средиземного морей. Он имеет белый, молочно-голубой или слегка сиреневый купол. Диаметр обычно составляет 30–60 см, но отдельные экземпляры могут превышать 70 см и весить несколько килограммов. Вместо длинных тонких щупалец у корнерота толстые мясистые ротовые лопасти, похожие на корни растения, — отсюда и название.
У побережья Краснодарского края таких медуз чаще всего можно встретить с июня по сентябрь, а пик обычно приходится на июль и август.
Корнерот считается ядовитым для человека морским организмом, однако не смертельно опасным. Медуза имеет стрекательные клетки с ядом. При контакте человек может почувствовать жжение, боль, похожую на ожог крапивой, покраснение, иногда отек.
Как писали Юга.ру, в Азовском море начали устанавливать сети для защиты пляжей от медуз.