Побережье Анапы заполонили медузы-корнероты. Они опасны?

7 августа блогер Макс Анапский опубликовал фото, сделанные на побережье курорта. У кромки воды видны десятки ядовитых медуз-корнеротов.

Однако туристов это не смущает — люди продолжают плавать рядом с желейной массой.

Жительница Краснодара Мария рассказала Юга.ру, что 2 августа отдыхала на пляже «Малая бухта» в Анапе. Вода была прохладной — около 20–22 °C.

«Едва зайдя в море, увидела у берега крупного корнерота. Раньше таких медуз здесь не встречала, а вскоре появилась еще одна. После этого заходить в воду было еще страшнее — постоянно ловишь себя на мысли, что можешь случайно коснуться одной из них», — рассказала девушка.

Она добавила, что отдыхающие сачками вылавливали медуз и складывали их в сооруженный у берега «бассейн».