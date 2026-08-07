В Сириусе хотят запустить наземное метро по примеру московских МЦД

Также власти федеральной территории планируют развивать железнодорожное сообщение с Абхазией: запустить новые поезда в Сухум и организовать пограничный контроль прямо на вокзале

31 июля сайт «Сириуса» сообщил , что власти обсуждают развитие железнодорожного сообщения по аналогии с московскими центральными диаметрами (МЦД). Идею рассмотрели на совещании с участием заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, председателя Совета федеральной территории Елены Шмелевой и главы администрации «Сириуса» Дмитрия Плишкина.

Справка. Московские центральные диаметры (МЦД) — сеть пригородных железнодорожных маршрутов, работающих по принципу наземного метро: с частым движением поездов и удобными пересадками на другие виды транспорта.

Ключевым элементом транспортной стратегии «Сириуса» называют железную дорогу. Электропоезда «Ласточка» связывают федеральную территорию с Краснодаром, Туапсе, Сочи, аэропортом и курортом «Роза Хутор». С января по июнь они перевезли более 506 тыс. пассажиров, а пассажиропоток на маршруте до «Розы Хутор» вырос более чем в три раза.

Помимо запуска наземного метро, власти обсуждают строительство новых железнодорожных станций. По словам Максима Ликсутова, это позволит эффективнее использовать уже созданную инфраструктуру, а глава администрации «Сириуса» Дмитрий Плишкин отметил, что новые станции помогут связать жилые районы с ключевыми объектами и сократить время поездок до работы и учебы.

В перспективе также рассматривают запуск новых поездов между «Сириусом» и Сухумом и организацию таможенного и пограничного контроля прямо на вокзале, чтобы сократить время в пути.



Напомним, что идея совместной с Москвой транспортной стратегии Сириуса впервые появилась в декабре 2024 года. В апреле 2026-го администрация федеральной территории, департамент транспорта Москвы, РЖД, «Трансмашхолдинг» и Российский университет транспорта подписали соглашение о создании консорциума для развития транспортных проектов, включая беспилотные технологии.