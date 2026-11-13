Лягушка за полмиллиона и «Чиполлино» за миллион. Сколько могут стоить советские елочные игрушки и как определить их подлинность?

Старые советские игрушки могут стоить до нескольких миллионов рублей и ценятся коллекционерами

13 ноября издание «Петербург2» рассказало о том, что старые елочные игрушки могут оказаться ценными коллекционными предметами. Стоимость редких советских экземпляров достигает сотен тысяч и даже миллионов рублей. Самыми дорогими считаются экспериментальные образцы 1950-х годов, в основном ленинградской фабрики «Культигрушка». Каждую модель утверждал художественный совет, но некоторые фигурки так и не попали в массовое производство. Например, «Лягушка с часами» из набора по мотивам «Золотого ключика» была продана на аукционе за 584 822 рубля. Полный набор «Чиполлино» в родной коробке, по словам коллекционера Марины Пищукевич, может стоить около миллиона рублей. Стеклянные часы выставляют на продажу за миллион, а отдельные шары — за несколько миллионов. При этом реальные цены сделок обычно ниже заявленных.

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Высоко ценятся и ватные, и картонные игрушки, которые изготавливали в первые советские годы из-за недостатка стекла. Среди редких экземпляров — фигурки артели имени Шаумяна из прессованной ваты и картонный паровоз «Иосиф Сталин», выпускавшийся в 1937–1940 годах. Массовые советские игрушки, выпущенные после 1967 года, стоят значительно дешевле: от 150 рублей. Простые сосульки и прожекторы можно найти от 100 рублей. Определить возраст игрушки помогают детали крепления и материал. Например, петелька может указывать на более раннее производство, а прищепка — на послевоенное время. Потемнение у горлышка иногда свидетельствует о серебрении, которое со временем окисляется. Также возраст можно определить по тематике: наборы по сказкам Александра Пушкина появились в 1949 году, а после запуска первого спутника в 1957 году на елках стали появляться соответствующие украшения. Часы, показывающие без пяти двенадцать, связаны с фильмом «Карнавальная ночь» 1956 года. Игрушку, которую нужно продать, не стоит подкрашивать — это может снизить стоимость. Оригинальную коробку лучше сохранить: она увеличивает ценность набора и помогает установить дату выпуска. Необычные находки стоит сфотографировать вместе с креплением и упаковкой и показать специалистам. При этом внешне «советские» игрушки могут оказаться современными. Карачевская фабрика в Брянской области выпускает репродукции по старым формам, а мастера изготавливают украшения из ваты и папье-маше, которые могут выглядеть как подлинники.