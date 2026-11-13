В Сочи 10 человек получили сроки за обман дольщиков на 774 млн рублей

Хостинский суд отправил под стражу десять человек по делу о недостроенных ЖК

13 ноября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила , что Хостинский районный суд вынес приговор десяти людям — сотрудникам строительных компаний «ЮСК» и «Резерв». Всех признали виновными в хищении чужого имущества.

Дольщицу из Сочи осудили на 7,5 лет за вымогательство:

Суд установил: с 2016 по 2019 год руководители компаний вместе с другими участниками преступной группы заключали договоры на покупку квартир в строящихся ЖК «Уютный квартал» и «На Фабрициуса» в Хостинском районе. Обещания дольщикам они не выполнили — люди остались и без квартир, и без денег. Общий ущерб составил 774 млн рублей.

Суд назначил виновным наказание с учетом роли и участия каждого: от 3 до 8 лет лишения свободы. Их взяли под стражу в зале суда.