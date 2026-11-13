В Сочи 10 человек получили сроки за обман дольщиков на 774 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Pavel Danilyuk сайта pexels.com
    © Фото пользователя Pavel Danilyuk сайта pexels.com

Хостинский суд отправил под стражу десять человек по делу о недостроенных ЖК

13 ноября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Хостинский районный суд вынес приговор десяти людям — сотрудникам строительных компаний «ЮСК» и «Резерв». Всех признали виновными в хищении чужого имущества.

Дольщицу из Сочи осудили на 7,5 лет за вымогательство:

Суд установил: с 2016 по 2019 год руководители компаний вместе с другими участниками преступной группы заключали договоры на покупку квартир в строящихся ЖК «Уютный квартал» и «На Фабрициуса» в Хостинском районе. Обещания дольщикам они не выполнили — люди остались и без квартир, и без денег. Общий ущерб составил 774 млн рублей.

Суд назначил виновным наказание с учетом роли и участия каждого: от 3 до 8 лет лишения свободы. Их взяли под стражу в зале суда.

Как писали Юга.ру, сочинские застройщики заплатят городу больше 700 млн рублей за незаконные многоэтажки.

Деньги Обманутые дольщики Правосудие Сочи Строительство Суд

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В Сочи 10 человек получили сроки за обман дольщиков на 774 млн рублей
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