Боярский сравнил Кокорина с Д'Артаньяном и напомнил, что мушкетеры отрубили голову женщине
Актер Михаил Боярский, который является фанатом ФК «Зенит», прокомментировал драку с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
«Рядовая история, бытовуха. Если бы мы все жили под видеокамерами, никто бы из тюрем не вылезал. Но одно дело, когда горячатся, дерзят совсем молодые пацаны, а тут — 27-летний мужик. Да еще осознающий, что к нему, как к любой знаменитости, приковано всеобщее внимание. Несерьезный подход у Кокорина и его друга Павла Мамаева, несерьезный», — рассказал журналисту «Советского спорта» народный артист РФСФР, актер и певец Михаил Боярский.
Актер назвал потерю Кокорина «Зенитом» серьезной, но заменимой. Главное в этой ситуации — удар по репутации клуба. Также Боярский считает, что СМИ «перегнули палку», однако закон должен быть беспристрастным и одинаковым для всех.
Актер не смог прокомментировать слова Рамзана Кадырова, который предложил отправить футболистов на перевоспитание в Чечню.
«Да почему вы меня об этом спрашиваете? Я могу вам рассказать о том, как надо Шекспира ставить. А что там делают Кокорин с Мамаевым, что о них говорит Кадыров, не очень-то интересно. У каждого своя судьба. И каждый отвечает за свои слова и поступки», — добавил Боярский.
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В прошлом интервью актер назвал Артема Дзюбу Портосом, а Кокорина — Д’Артаньяном. Журналист спросил у артиста, смог бы Д'Артаньян повести себя в кафе и на парковке так же, как Кокорин.
«Я напомню, что герои Александра Дюма отрубили голову женщине. Д’Артаньян наставлял рога мужу Констанции, обманом овладел миледи… По современным меркам, это поведение уголовников-рецидивистов. Один алкоголик, другой богохульник, третий вообще непонятно кто. Просто мы романтизируем их, хотя всех, по законам РФ, давно посадили бы в тюрьму. О чем вы говорите?! Они закалывали по пять человек в день. Это вам не табуретом по голове», — ответил на вопрос артист.
Михаил Боярский в конце интервью сказал, что не оправдывает футболиста и считает, что он должен достойно принять наказание.
«Мы же не в книжке, а в реальной жизни. Саша должен получить то, что заслужил. И ему надо дальше проживать свою запачканную жизнь. Достойно приняв наказание. Недаром говорится: береги честь смолоду», — заключил актер.
Как сообщали Юга.ру, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин 8 октября напали на чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала. Против футболистов возбудили уголовные дела по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).
Тверской суд Москвы 11 октября арестовал спортсменов на два месяца, а также младшего брата Кокорина Кирилла. Следствие посчитало, что подозреваемые могут скрыться. Мамаев заявил, что не собирается скрываться и готов помогать следствию.
Мамаева и Кокорина 12 октября доставили в карантинные камеры «Бутырки». Адвокат Мамаева Бушманов попросил суд Москвы освободить спортсмена из-под стражи и разрешить ездить на тренировки с его футбольной командой.
После произошедшего «Краснодар» и «Зенит» опубликовали официальные комментарии. Краснодарский клуб заявил, что примет все возможные санкции против Мамаева и максимально оштрафует его, а также сделает все, чтобы добиться расторжения контракта.
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