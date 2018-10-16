Боярский сравнил Кокорина с Д'Артаньяном и напомнил, что мушкетеры отрубили голову женщине

Актер Михаил Боярский, который является фанатом ФК «Зенит», прокомментировал драку с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева

«Рядовая история, бытовуха. Если бы мы все жили под видеокамерами, никто бы из тюрем не вылезал. Но одно дело, когда горячатся, дерзят совсем молодые пацаны, а тут — 27-летний мужик. Да еще осознающий, что к нему, как к любой знаменитости, приковано всеобщее внимание. Несерьезный подход у Кокорина и его друга Павла Мамаева, несерьезный», — рассказал журналисту «Советского спорта» народный артист РФСФР, актер и певец Михаил Боярский. Актер назвал потерю Кокорина «Зенитом» серьезной, но заменимой. Главное в этой ситуации — удар по репутации клуба. Также Боярский считает, что СМИ «перегнули палку», однако закон должен быть беспристрастным и одинаковым для всех.

Актер не смог прокомментировать слова Рамзана Кадырова, который предложил отправить футболистов на перевоспитание в Чечню. «Да почему вы меня об этом спрашиваете? Я могу вам рассказать о том, как надо Шекспира ставить. А что там делают Кокорин с Мамаевым, что о них говорит Кадыров, не очень-то интересно. У каждого своя судьба. И каждый отвечает за свои слова и поступки», — добавил Боярский.

В прошлом интервью актер назвал Артема Дзюбу Портосом, а Кокорина — Д’Артаньяном. Журналист спросил у артиста, смог бы Д'Артаньян повести себя в кафе и на парковке так же, как Кокорин. «Я напомню, что герои Александра Дюма отрубили голову женщине. Д’Артаньян наставлял рога мужу Констанции, обманом овладел миледи… По современным меркам, это поведение уголовников-рецидивистов. Один алкоголик, другой богохульник, третий вообще непонятно кто. Просто мы романтизируем их, хотя всех, по законам РФ, давно посадили бы в тюрьму. О чем вы говорите?! Они закалывали по пять человек в день. Это вам не табуретом по голове», — ответил на вопрос артист. Михаил Боярский в конце интервью сказал, что не оправдывает футболиста и считает, что он должен достойно принять наказание. «Мы же не в книжке, а в реальной жизни. Саша должен получить то, что заслужил. И ему надо дальше проживать свою запачканную жизнь. Достойно приняв наказание. Недаром говорится: береги честь смолоду», — заключил актер.