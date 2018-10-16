«Нурмагомедов за 2 млн долларов даже банку Coca-Cola не откроет». Менеджер бойца прокомментировал предложение 50 Cent

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз раскритиковал предложение американского рэп-исполнителя 50 Cent дагестанскому бойцу перейти в его спортивную лигу за 2 млн долларов

Об этом Али Абдель-Азиз рассказал в интервью для TMZ.

«За два миллиона долларов Хабиб не станет даже бутылку Coca-Cola открывать. Он зарабатывает много денег. Если бы речь шла о 50 миллионах, мы могли бы поговорить. Но два миллиона долларов? Это мусор», — заявил менеджер бойца.

Он также подчеркнул, что Хабиб серьезно настроен на бой с Флойдом Мейвезером и намерен выиграть американского боксера.

Читайте также: История отношений и конфликтов Хабиба и Конора

Напомним, в ночь на 7 октября состоялся бой за чемпионский титул UFC в легком весе, в котором дагестанец Хабиб Нурмагомедов заставил ирландца Конора МакГрегора сдаться. После поединка победитель бросился на команду соперника из-за оскорблений в свой адрес, а в зале развязалась массовая драка с участием полиции. Арестовали трех человек, включая менеджера Хабиба.

Читайте также: Нурмагомедов отказался от 15 млн долларов за реванш с МакГрегором

В результате представители UFC не выплатили Нурмагомедову гонорар в 2 млн долларов и не выдали чемпионский пояс в зале, чтобы избежать беспорядков. Позже президент организации рассказал, что Хабибу могут выписать штраф 250 тыс. долларов и на полгода отстранить от боев в США. За инцидент после боя Хабиба и Конора временно дисквалифицировали.