Из Краснодара откроют прямые рейсы в армянский Гюмри

Краснодар и Гюмри свяжут регулярным авиасообщением с конца августа

31 июля авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске нового международного направления из Краснодара. С 28 августа перевозчик начнет выполнять регулярные рейсы в армянский город Гюмри. Перелеты будут осуществляться на Airbus A320 два раза в неделю — по средам и пятницам. Время в пути составляет полтора часа.

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Авиакомпания сообщает, что продажа билетов на новое направление уже открыта. Стоимость — от 10 тыс. 575 рублей. Гюмри станет 13-м пунктом маршрутной сети «Аэрофлота», доступным для пассажиров, вылетающих из Краснодара. В рамках летнего расписания авиакомпания уже выполняет прямые рейсы из краевой столицы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Уфу, Ереван, Дубай, Стамбул, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.