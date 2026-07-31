Из Краснодара откроют прямые рейсы в армянский Гюмри
Краснодар и Гюмри свяжут регулярным авиасообщением с конца августа
31 июля авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске нового международного направления из Краснодара. С 28 августа перевозчик начнет выполнять регулярные рейсы в армянский город Гюмри.
Перелеты будут осуществляться на Airbus A320 два раза в неделю — по средам и пятницам. Время в пути составляет полтора часа.
Полеты в Сочи и на юг России станут дольше:
Авиакомпания сообщает, что продажа билетов на новое направление уже открыта. Стоимость — от 10 тыс. 575 рублей.
Гюмри станет 13-м пунктом маршрутной сети «Аэрофлота», доступным для пассажиров, вылетающих из Краснодара. В рамках летнего расписания авиакомпания уже выполняет прямые рейсы из краевой столицы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Уфу, Ереван, Дубай, Стамбул, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
Как писали Юга.ру, в июле стало известно, что аэропорт Краснодара расширил часы работы — рейсы теперь выполняются до 23:00.