Из Краснодара откроют прямые рейсы в армянский Гюмри

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Краснодар и Гюмри свяжут регулярным авиасообщением с конца августа

31 июля авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске нового международного направления из Краснодара. С 28 августа перевозчик начнет выполнять регулярные рейсы в армянский город Гюмри.

Перелеты будут осуществляться на Airbus A320 два раза в неделю — по средам и пятницам. Время в пути составляет полтора часа.

Полеты в Сочи и на юг России станут дольше:

Авиакомпания сообщает, что продажа билетов на новое направление уже открыта. Стоимость — от 10 тыс. 575 рублей.

Гюмри станет 13-м пунктом маршрутной сети «Аэрофлота», доступным для пассажиров, вылетающих из Краснодара. В рамках летнего расписания авиакомпания уже выполняет прямые рейсы из краевой столицы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Уфу, Ереван, Дубай, Стамбул, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Как писали Юга.ру, в июле стало известно, что аэропорт Краснодара расширил часы работы — рейсы теперь выполняются до 23:00.

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