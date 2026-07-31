Молитвы, снадобья и теория четырех жидкостей. В Краснодаре врач расскажет о медицине раннего Средневековья

Медицина в Средние века — противоречивая страница в истории человечества. С одной стороны, врачи опирались на труды древних авторитетов, а лечение часто было смесью молитв и различных снадобий. С другой — именно тогда были заложены основы университетской медицины, анатомических знаний и больничного дела.

Медицинская практика основывалась на теории четырех жидкостей, и главной задачей врача было восстановить баланс в организме. Для этого использовали кровопускания и пиявки, слабительные и рвотные средства, траволечение, термальные воды и бани — их считали полезными для восстановления сил.

Встреча состоится 8 августа. Подробности можно уточнить у организаторов.