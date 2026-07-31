Молитвы, снадобья и теория четырех жидкостей. В Краснодаре врач расскажет о медицине раннего Средневековья

Краснодарский край

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  • Удаление зубов, «Omne Bonum», Лондон (1360–1375) © Изображение является общественным достоянием
    Удаление зубов, «Omne Bonum», Лондон (1360–1375) © Изображение является общественным достоянием

Краснодарцев приглашают развеять заблуждения о средневековой медицине (12+)

Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 8 августа лекцию «История медицины в эпоху раннего Средневековья». Встречу проведет практикующий врач Олег Чернов.

Программа:

  • Вопросы врачевания в V–XI веках.
  • Сила естественного отбора — как это работало.
  • Популярные заблуждения о средневековой медицине.
  • Лечение боевых ранений и выживание после медицинских вмешательств.

Генплан, прогнозы и сценарии будущего:

Медицина в Средние века — противоречивая страница в истории человечества. С одной стороны, врачи опирались на труды древних авторитетов, а лечение часто было смесью молитв и различных снадобий. С другой — именно тогда были заложены основы университетской медицины, анатомических знаний и больничного дела.

Медицинская практика основывалась на теории четырех жидкостей, и главной задачей врача было восстановить баланс в организме. Для этого использовали кровопускания и пиявки, слабительные и рвотные средства, траволечение, термальные воды и бани — их считали полезными для восстановления сил.

Встреча состоится 8 августа. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 1 августа состоится лекция об экологической истории города.

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