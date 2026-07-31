Молитвы, снадобья и теория четырех жидкостей. В Краснодаре врач расскажет о медицине раннего Средневековья
Краснодарцев приглашают развеять заблуждения о средневековой медицине (12+)
Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 8 августа лекцию «История медицины в эпоху раннего Средневековья». Встречу проведет практикующий врач Олег Чернов.
Программа:
- Вопросы врачевания в V–XI веках.
- Сила естественного отбора — как это работало.
- Популярные заблуждения о средневековой медицине.
- Лечение боевых ранений и выживание после медицинских вмешательств.
Генплан, прогнозы и сценарии будущего:
Медицина в Средние века — противоречивая страница в истории человечества. С одной стороны, врачи опирались на труды древних авторитетов, а лечение часто было смесью молитв и различных снадобий. С другой — именно тогда были заложены основы университетской медицины, анатомических знаний и больничного дела.
Медицинская практика основывалась на теории четырех жидкостей, и главной задачей врача было восстановить баланс в организме. Для этого использовали кровопускания и пиявки, слабительные и рвотные средства, траволечение, термальные воды и бани — их считали полезными для восстановления сил.
Встреча состоится 8 августа. Подробности можно уточнить у организаторов.
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