Солнце и жара до 35 °C: какими будут первые выходные августа на Кубани
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Краснодарский ЦГМС сообщил, что первые выходные августа на Кубани пройдут без осадков. Ветер будет слабый, однако местами порывы могут достигать 12–14 м/с.
Температура воздуха в регионе ночью составит 16–21 °C, а днем прогнозируют жару до 35 °C. В горах ночью — 10–15 °C, днем — 17–22 °C.
На Черноморском побережье осадков не ожидается. Местами ветер усилится до 15–20 м/с. Температура ночью — 19–24 °C, днем воздух накалится до 34 °C.
В Краснодаре тоже ожидаются солнечные и жаркие выходные. Температура воздуха ночью — 18–21 °C, днем — 32–34 °C.
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