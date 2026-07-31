Солнце и жара до 35 °C: какими будут первые выходные августа на Кубани

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 1 и 2 августа

Краснодарский ЦГМС сообщил, что первые выходные августа на Кубани пройдут без осадков. Ветер будет слабый, однако местами порывы могут достигать 12–14 м/с.



Температура воздуха в регионе ночью составит 16–21 °C, а днем прогнозируют жару до 35 °C. В горах ночью — 10–15 °C, днем — 17–22 °C.

На Черноморском побережье осадков не ожидается. Местами ветер усилится до 15–20 м/с. Температура ночью — 19–24 °C, днем воздух накалится до 34 °C.



В Краснодаре тоже ожидаются солнечные и жаркие выходные. Температура воздуха ночью — 18–21 °C, днем — 32–34 °C.