Солнце и жара до 35 °C: какими будут первые выходные августа на Кубани

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 1 и 2 августа

Краснодарский ЦГМС сообщил, что первые выходные августа на Кубани пройдут без осадков. Ветер будет слабый, однако местами порывы могут достигать 12–14 м/с.

Температура воздуха в регионе ночью составит 16–21 °C, а днем прогнозируют жару до 35 °C. В горах ночью — 10–15 °C, днем — 17–22 °C.

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На Черноморском побережье осадков не ожидается. Местами ветер усилится до 15–20 м/с. Температура ночью — 19–24 °C, днем воздух накалится до 34 °C.

В Краснодаре тоже ожидаются солнечные и жаркие выходные. Температура воздуха ночью — 18–21 °C, днем — 32–34 °C.

Как писали Юга.ру, 1 августа в Краснодаре откроется бесплатная выставка «Тайная жизнь креветки».

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Солнце и жара до 35 °C: какими будут первые выходные августа на Кубани

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