В больнице Азова 11-летняя девочка заразилась ВИЧ и гепатитом С. Роспотребнадзор подтвердил вину врачей
Роспотребнадзор подтвердил заражение 11-летней школьницы из Азова ВИЧ и гепатитом С в больнице, где медики повторно использовали одноразовые заглушки для катетеров при лечении пациентов
31 июля портал 161.RU сообщил, что 11-летняя школьница из Азова заразилась ВИЧ-инфекцией и гепатитом С в инфекционном отделении Центральной городской больницы (ЦГБ) Азова. Это подтвердило расследование Роспотребнадзора.
Девочка находилась в медучреждении в июле 2024 года с кишечной инфекцией. Ее поместили в общую палату со взрослыми, где в тот же период лечилась женщина с ВИЧ и гепатитом С. Обеим пациенткам в те же дни ставили капельницы и делали внутримышечные инъекции. Анализ показал, что вирусы у ребенка и пациентки идентичны.
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В ходе проверки выяснилось, что медики повторно использовали расходники: в отделении мыли и применяли многоразово одноразовые заглушки для катетеров. Помимо этого, в больнице не вели учет списания шприцев, а в листах назначений отсутствовали подписи медсестер. Также ЦГБ не направила извещение о гепатите С у пациентки-источника, из-за чего контакты не обследовали вовремя.
Заболевание у девочки выявили лишь в начале 2026 года при подготовке к операции по поводу воспаления лимфоузлов.
«Вы не волнуйтесь, присядьте. У Кати гепатит С. Но вы не переживайте, он лечится. Вот водички выпейте. У вас еще и ВИЧ», — вспоминает слова врачей мама девочки в беседе со СМИ.
В медкарте девочки мать обнаружила отказ от взятия крови на ВИЧ, который сама не подписывала:
«Слово «отказ» написано чьей-то рукой — не моей. И чья-то подпись. Я бы никогда не отказалась от анализа».
Сейчас девочка находится на третьей стадии ВИЧ-инфекции (всего их пять, последняя — СПИД) и ежедневно принимает антиретровирусную терапию.
Третья стадия ВИЧ — скрытый период, во время которого вирус медленно разрушает иммунитет, но явные признаки болезни обычно отсутствуют. Единственным постоянным симптомом может быть увеличение лимфоузлов.
Гепатит C, в отличие от ВИЧ, излечим, но подходящий девочке британский препарат стоит около 380 тыс. рублей. Индийский аналог за 60–70 тыс. рублей запрещен детям до 12 лет. Девочке исполнится 12 только в декабре. В благотворительном фонде «Круг добра» пояснили, что перед началом лечения врачам необходимо полгода понаблюдать за ребенком, так как заболевание прогрессирует медленно, а детская иммунная система иногда способна справиться с вирусом самостоятельно. Если фонд откажет в помощи, в начале следующего года матери придется покупать аналог препарата за свой счет.
Гепатит С — это вирусное инфекционное заболевание, поражающее печень. Болезнь полностью лечится современными препаратами. Часто протекает скрыто, иногда появляется слабость, быстрая утомляемость, тошнота или тяжесть в правом боку.
Спустя почти полтора года и после обращения к уполномоченному по правам ребенка Ростовской области МВД возбудило уголовное дело. В отношении ЦГБ Азова и заведующего инфекционным отделением составлены административные протоколы за нарушение санитарных норм.
Как писали Юга.ру, главврача СПИД-центра Краснодара задержали за мошенничество на 8 млн рублей.