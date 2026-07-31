В больнице Азова 11-летняя девочка заразилась ВИЧ и гепатитом С. Роспотребнадзор подтвердил вину врачей

Роспотребнадзор подтвердил заражение 11-летней школьницы из Азова ВИЧ и гепатитом С в больнице, где медики повторно использовали одноразовые заглушки для катетеров при лечении пациентов

31 июля портал 161.RU сообщил , что 11-летняя школьница из Азова заразилась ВИЧ-инфекцией и гепатитом С в инфекционном отделении Центральной городской больницы (ЦГБ) Азова. Это подтвердило расследование Роспотребнадзора. Девочка находилась в медучреждении в июле 2024 года с кишечной инфекцией. Ее поместили в общую палату со взрослыми, где в тот же период лечилась женщина с ВИЧ и гепатитом С. Обеим пациенткам в те же дни ставили капельницы и делали внутримышечные инъекции. Анализ показал, что вирусы у ребенка и пациентки идентичны.

В ходе проверки выяснилось, что медики повторно использовали расходники: в отделении мыли и применяли многоразово одноразовые заглушки для катетеров. Помимо этого, в больнице не вели учет списания шприцев, а в листах назначений отсутствовали подписи медсестер. Также ЦГБ не направила извещение о гепатите С у пациентки-источника, из-за чего контакты не обследовали вовремя.

Заболевание у девочки выявили лишь в начале 2026 года при подготовке к операции по поводу воспаления лимфоузлов.

«Вы не волнуйтесь, присядьте. У Кати гепатит С. Но вы не переживайте, он лечится. Вот водички выпейте. У вас еще и ВИЧ», — вспоминает слова врачей мама девочки в беседе со СМИ.

В медкарте девочки мать обнаружила отказ от взятия крови на ВИЧ, который сама не подписывала:

«Слово «отказ» написано чьей-то рукой — не моей. И чья-то подпись. Я бы никогда не отказалась от анализа».

Сейчас девочка находится на третьей стадии ВИЧ-инфекции (всего их пять, последняя — СПИД) и ежедневно принимает антиретровирусную терапию.