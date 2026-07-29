«Каждый второй спрашивал про задержки». Что происходит с доставкой Wildberries в Краснодаре

После пожара на складе Wildberries жители Краснодара начали жаловаться на задержки заказов. Поговорили с сотрудниками ПВЗ и выяснили, что происходит с доставкой

29 июля Юга.ру поговорили с покупателями и сотрудниками нескольких пунктов Wildberries, чтобы выяснить, как изменились сроки доставки после пожара.

Напомним, 22 июля логистический комплекс Wildberries в Краснодаре подвергся атаке БПЛА. Во время пожара сотрудники эвакуировались из здания, оставляя внутри документы и личные вещи. Один человек погиб, девять пострадали.

Большинство опрошенных покупателей рассказали, что сроки доставки увеличились на несколько дней, а даты получения заказов неоднократно переносились.

Одна из краснодарок рассказала, что приобрела товар уже после ЧП, однако сроки доставки постоянно переносят. На пункте выдачи заказов (ПВЗ) сотрудник ей рассказал, что количество покупок уменьшилось примерно на треть.

Другая жительница столкнулась с задержками товаров на пару дней — статус покупки отображался как «Будет позже», а позднее вещь доставили. Она предположила, что товар привезли уже с другого склада.

Еще одна горожанка отметила, что ее заказ — стулья — задерживался на неделю. Спустя время она отменила товар, когда функция стала доступна.