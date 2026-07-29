«Каждый второй спрашивал про задержки». Что происходит с доставкой Wildberries в Краснодаре
После пожара на складе Wildberries жители Краснодара начали жаловаться на задержки заказов. Поговорили с сотрудниками ПВЗ и выяснили, что происходит с доставкой
29 июля Юга.ру поговорили с покупателями и сотрудниками нескольких пунктов Wildberries, чтобы выяснить, как изменились сроки доставки после пожара.
Напомним, 22 июля логистический комплекс Wildberries в Краснодаре подвергся атаке БПЛА. Во время пожара сотрудники эвакуировались из здания, оставляя внутри документы и личные вещи. Один человек погиб, девять пострадали.
Большинство опрошенных покупателей рассказали, что сроки доставки увеличились на несколько дней, а даты получения заказов неоднократно переносились.
Одна из краснодарок рассказала, что приобрела товар уже после ЧП, однако сроки доставки постоянно переносят. На пункте выдачи заказов (ПВЗ) сотрудник ей рассказал, что количество покупок уменьшилось примерно на треть.
Другая жительница столкнулась с задержками товаров на пару дней — статус покупки отображался как «Будет позже», а позднее вещь доставили. Она предположила, что товар привезли уже с другого склада.
Еще одна горожанка отметила, что ее заказ — стулья — задерживался на неделю. Спустя время она отменила товар, когда функция стала доступна.
«Ощущение пустоты и страха»:
В одном из ПВЗ на улице Московской журналистке Юга.ру рассказали, что первые несколько дней после ЧП покупатели постоянно жаловались и спрашивали, почему их товар задерживается и когда он придет.
«Каждый второй спрашивал про задержку. Кто-то говорил: «Футболки долго идут. Может, они сгорели?» Некоторые интересовались, что теперь будет с Wildberries, других интересовали подробности пожара. Приходилось объяснять, что мы не знаем, где находится заказ», — поделилась сотрудница.
По словам сотрудницы, после пожара покупателей стало меньше, а объем поставок в пункт выдачи сократился. Также девушка добавила, что теперь доставка идет со склада в Адыгее, который находится в Тахтамукайском районе.
Изменения в системе подтвердила и сотрудница другого ПВЗ. Она отметила, что на данный момент логистику уже наладили и все товары идут с другого склада.
На пункте выдачи заказов на улице Зиповской журналистке Юга.ру рассказали, что количество клиентов сократилось в половину. Раньше было 500-600 ячеек с товарами, а сейчас — только 200.
Сотрудница сообщила, что товары, которые сохранились в краснодарском логистическом центре, перевозят в Адыгею — это тоже занимает время. При этом со складов начали увольняться люди, а те, что остаются, отказываются выходить в ночные смены.
По словам сотрудницы, если сроки доставки постоянно переносятся, не исключено, что товар мог находиться на пострадавшем складе. В таком случае дальнейшее решение принимает продавец. Она добавила, что после пожара часть работников складов уволилась, а некоторые перестали выходить в ночные смены. Официально эту информацию Wildberries не подтверждал.
Как писали Юга.ру, 28 июля юристы оценили шансы селлеров юга РФ отсудить у Wildberries деньги за сгоревшие от БПЛА товары.