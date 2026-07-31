В Краснодаре открылась выставка «На перекрестке в полдень нет теней» — о диалоге трех художниц
Три художницы представили в музее Коваленко живопись, графику и арт-объекты, объединенные общими темами и символами (12+)
В Краснодарском художественном музее имени Коваленко с 28 июля работает выставка «На перекрестке в полдень нет теней». Представлены живопись, графика и арт-объекты трех авторов — Веро Ювакаевой, Софии Шелест и Вики Давид.
Проект объединяет три художественные практики и три взгляда, которые вступают в диалог друг с другом.
Девушки вместе учились в КубГУ на факультете архитектуры и дизайна. После окончания университета Веро Ювакаева осталась в Краснодаре и продолжает работать в кубанской столице, София живет в Санкт-Петербурге, Вика обосновалась в Москве. Однако художницы продолжили дружить.
Идея совместной выставки появилась после того, как куратор Артур Тер-Мартиросов предложил Веро Ювакаевой подать заявку на проведение выставки в музее Коваленко. Тогда художница предложила объединить усилия и создать общий проект.
Над выставкой художницы работали с ноября 2025 года.
От калифорнийских бассейнов до кубанских художников:
«Нам было интересно исследовать темы, которые нас волнуют, и найти перекрестки в смыслах, символах и образах. Мы стремились соединить их в общий проект и посеять семена для будущих начинаний. Наша цель — создать некий союз, который даст возможность новым проектам получить импульс для реализации», — объяснила Юга.ру Вика Давид.
Человек для Вики — самый интересный объект в искусстве. Авторку интересует как его биологическая форма, так и состояние души, психология и мышление.
«Я стараюсь изображать эту тонкую составляющую в союзе с анатомией, а также через пейзаж или натюрморт. Даже абстрактные формы, которые я изображаю в своих работах, одухотворяются и приобретают человеческие свойства», — добавила Вика Давид.
Веро Ювакаева рассказала, что ей нравится создавать объемные объекты, работать с текстилем и бумагой, использовать дерево и металл. В последнее время художница все больше интересуется видеоартом.
София Шелест — мультидисциплинарная художница. Она создает живописные произведения, объекты и инсталляции, занимается видеоартом.
«Основной стиль можно описать как внутренний пейзаж либо символический пейзаж, потому что я работаю с символами, архетипами, подсознательными паттернами, базовыми образами, которые доступны для понимания и чувствования каждого человека. Очень часто я выбираю символы, которые имеют какую-то стоическую, античную подоплеку», — объяснила Шелест.
Она добавила, что художницы объединились в творческий союз «Кубанские три нити» и хотят исследовать темы современной женской идентичности в искусстве.
1 и 8 августа в 15:00 пройдут медиации по выставке. Экспозиция будет работать до 9 августа. Подробности можно уточнить у организаторов.
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