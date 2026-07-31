В Краснодаре открылась выставка «На перекрестке в полдень нет теней» — о диалоге трех художниц

Три художницы представили в музее Коваленко живопись, графику и арт-объекты, объединенные общими темами и символами (12+)

В Краснодарском художественном музее имени Коваленко с 28 июля работает выставка «На перекрестке в полдень нет теней». Представлены живопись, графика и арт-объекты трех авторов — Веро Ювакаевой, Софии Шелест и Вики Давид.

Проект объединяет три художественные практики и три взгляда, которые вступают в диалог друг с другом.

Девушки вместе учились в КубГУ на факультете архитектуры и дизайна. После окончания университета Веро Ювакаева осталась в Краснодаре и продолжает работать в кубанской столице, София живет в Санкт-Петербурге, Вика обосновалась в Москве. Однако художницы продолжили дружить.

Идея совместной выставки появилась после того, как куратор Артур Тер-Мартиросов предложил Веро Ювакаевой подать заявку на проведение выставки в музее Коваленко. Тогда художница предложила объединить усилия и создать общий проект.

Над выставкой художницы работали с ноября 2025 года.