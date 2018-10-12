Нурмагомедова и МакГрегора временно дисквалифицируют

Дагестан, Вся Россия, В мире

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Атлетическая комиссия штата Невада с 15 октября временно отстранит дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова и ирландского спортсмена Конора МакГрегора

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Временное отстранение будет длиться с 15 по 24 октября. После этого комиссия рассмотрит санкции в отношении спортсменов, сообщает ESPN.

Как писали Юга.ру, в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе состоялся бой за чемпионский пояс UFC в легком весе. Дагестанский спортсмен Хабиб Нурмагомедов успешно защитил титул, победив в четвертом раунде ирландца Конора МакГрегора. После того, как соперник сдался, Нурмагомедов покинул октагон и напал на товарища МакГрегора, который находился в зале и во время боя выкрикивал оскорбления. 

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Президент UFC Дэйна Уайт в разговоре с журналистами рассказал, что не стал проводить пресс-конференцию после боя и вручать Хабибу чемпионский пояс, чтобы избежать беспорядков в зале. Позже он заявил, что дагестанца признали победителем, однако за нарушения ему грозит штраф около 250 тыс. долларов и дисквалификация на полгода от боев в США. 

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11 октября Нурмагомедов обратился к UFC в своем инстаграме и сказал, что готов разорвать контракт с организацией, если его товарища Зубайру Тухугова не допустят к поединку с Артемом Лобовым. Тухугов был одним из тех, кто напал на МакГрегора после того, как в зале началась массовая драка. 

Единоборства Хабиб Нурмагомедов
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