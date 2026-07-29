Кладбище кораблей, споттинг и заброшенный затон. Прогулка по Пашковской переправе в Краснодаре
Пашковская переправа — тихий уголок на юго-восточной окраине Краснодара, неподалеку от водохранилища. Здесь ржавые остовы кораблей встречают заходящие на посадку самолеты, а под мостом прячется густой лес, где не слышно города. Краснодарцы знают это место как последний рубеж обороны города в августе 1942-го. Редактор Юга.ру Марина Солошко отправилась туда, чтобы посмотреть, как выглядит переправа сейчас.
Памятный рубеж: пешеходный мост с видом на корабли и самолеты
Моя прогулка начинается у Пашковского затона на улице Заводской. Местный пешеходный мост через некогда бурное русло Кубани построили еще в 1953 году. В 1970-х, после запуска Краснодарского водохранилища, река ушла в сторону, оставив под ним тихую старицу. В 2020 году на мосту установили десятиметровый монумент с рваной арматурой. Он символизирует трагическую предшественницу современного моста — понтонную переправу, оборвавшуюся под огнем в августе 1942-го.
О Пашковской переправе
Во время Великой Отечественной войны, в августе 1942 года, понтонная переправа через Кубань в этом месте оставалась единственной уцелевшей в городе. Противник пытался выбить отсюда части Красной армии, прикрывавшие подступы к воде. Среди бойцов, державших оборону, были и краснодарские призывники — вчерашние школьники, для многих из которых этот бой стал первым и последним. Их сопротивление позволило войскам и беженцам покинуть Краснодар до прихода немцев. Когда враг подошел вплотную, переправу взорвали. В память об этих событиях в 2020 году Пашковской переправе присвоили звание «Рубеж воинской доблести».
Оккупация Краснодара в годы войны:
Широкий рукав Пашковского затона разделяет два региона. На краснодарском берегу замерли проржавевшие остовы катеров и барж — призраки кубанского речного флота, когда-то уверенно бороздившего эти воды. На их фоне адыгейская сторона выглядит куда более парадно: старые, но ухоженные суда покачиваются у обжитого причала.
Паром из Краснодара в Адыгею:
Сонная гладь затона не предвещает суеты, однако картинка все время меняется. Сначала поперек водоема вырастает плавучий трубопровод земснаряда — похоже, здесь углубляют дно или намывают песок. А еще через пару минут этот индустриальный натюрморт один за другим разрезают серебристые лайнеры, и мост оказывается неожиданно удачной точкой для споттинга [споттинг, или авиаспоттинг, — от англ. spot «увидеть», «опознать»: фотоохота за самолетами и ведение их учета. — Прим. ред.] Отсюда можно наблюдать, как самолеты заходят на посадку — не экстремально низко, но камера с хорошим зумом поймает детализированный кадр.
Мост живет размеренной жизнью окраины: редкие прохожие, собачники, велосипедисты. По берегам затона сквозь расползающийся шашлычный дымок проглядывают статичные фигуры рыбаков. Если спуститься с моста на адыгейскую сторону, короткая тропинка выведет к гудящей трассе на Восточном обходе Краснодара.
Ближе к заброшкам: спускаемся к кладбищу кораблей
Сверху кажется, что подобраться к заброшенным судам вполне реально. Но заболоченный берег затона неподалеку от опор моста мягко уходит под ноги — слишком много воды. Шаги отзываются шумным птичьим переполохом в раскидистых кронах — место хоть и диковатое, но почти по-лесному зеленое, приятное для неспешного созерцателя.
Вторая попытка подойти к кораблям — через Пашковские плавни. Тропа начинается за бетонным забором в районе пересечения улиц Кубанонабережной и Степной. Воздух резко тяжелеет от сырости и туч назойливых комаров, но спуск к воде виднеется уже через несколько десятков метров. Сквозь ветки видны ржавые остовы катеров с выцветшими граффити, однако высокая вода снова не дает подобраться к ним вплотную.
Энтузиастам, которые решат навестить пашковское кладбище кораблей, однозначно стоит вооружиться репеллентом и непромокаемой обувью. В отзывах о Пашковских плавнях часто советуют остерегаться бродячих собак, и, хоть мне посчастливилось встретить только кошек, идти сюда все же безопаснее в компании.
Обратный путь: память о переправе
Мемориал на мосту через Пашковский затон — не единственное напоминание о трагических событиях Великой Отечественной. В районе авторынка на все той же Заводской улице прохожих встречает строгий обелиск советским воинам, форсировавшим Кубань и освобождавшим Краснодар. Его установили в мае 2003 года на деньги кирпичного завода, чье здание проступает на заднем плане. На фасаде предприятия укрепили памятную доску четырем работникам, павшим в боях.
Последнюю стелу, посвященную защитникам переправы, можно заметить на въезде в город по улице Горячеключевской — в районе ЖК «Империал», на островке между расходящимися потоками машин. В этом месте памятник легко ускользает от взгляда — высокие столбы и бесконечный трафик почти не оставляют шанса его разглядеть.
На панорамах стелу можно увидеть правее указателя коричневого цвета:
Пашковская переправа оказалась местом, которое хочется исследовать не спеша. На такую прогулку стоит выделить хотя бы 2–3 вечерних часа, чтобы побродить по окрестностям, отдохнуть у воды, встретить на мосту закат и убедиться, что Краснодар не заканчивается на ближайшей новостройке.
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