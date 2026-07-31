В Краснодаре почти месяц будут отлавливать бездомных собак. Где именно?

Пресс-служба краснодарского управления по обращению с животными сообщила , что с 3 по 28 августа в городе пройдет отлов безнадзорных животных. Собак будут отлавливать в поселке Индустриальном, Фестивальном микрорайоне, Прикубанском и Центральном округах.

Также отлов пройдет в парках «Чистяковская роща», «Городской сад», «Солнечный остров», «Старая Кубань», «Рождественский» и парке 30-летия Победы.

Всех пойманных животных отправят на процедуру ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат). Собак стерилизуют, чипируют и вернут в прежние места обитания.

Специалисты управления обращаются к владельцам домашних животных с просьбой не допускать самовыгула питомцев и следить за ними во время прогулок. Собака, находящаяся на улице без сопровождения, может попасть под отлов как безнадзорная.