Агент Дана Петреску: Тренер и остальные бывшие сотрудники «Кубани» никогда не увидят денег от клуба
Бывший главный тренер ФК «Кубань» допустил, что не получит деньги, которые ему должен клуб
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Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) 12 октября прекратила производство по делу Петреску, а также еще по 21 делу четырех тренеров и 13 футболистов, которые раньше работали в «Кубани», о применении санкций против краснодарского клуба, который не выплатил задолженность по зарплате.
Агент Дана Петреску Николай Пырнэу выразил мнение, что РФС должен был решить вопрос с долгами клуба, когда мог снимать очки с «Кубани», однако тогда союз пытался сохранить команду, а «клуб не хотел, чтобы РФС сохранил его».
«Денег от "Кубани" Дан Петреску и остальные тренеры и футболисты, которые добивались через РФС погашения долгов, не увидят никогда. Петреску в курсе ситуации», — цитирует Пырнэу «Р-Спорт».
Как сообщали Юга.ру, Дан Петреску был назначен главным тренером «Кубани» летом 2016 года. В октябре клуб досрочно расторг контракт с ним. В декабре того же года РФС обязал желто-зеленых выплатить специалисту долг по зарплате, однако клуб не выполнил обязательства.
В июле 2017 года Петреску подал жалобу на «Кубань» в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Спустя год Международная федерация футбола оштрафовала краснодарский клуб на 15 тыс. швейцарских франков за невыполнение финансовых обязательств.
К июню 2018 года долг «Кубани» достиг 3,2 млрд рублей. Летом клуб прекратил существование. Болельщики создали одноименную любительскую команду, которая выступает в турнире на Кубок губернатора Краснодарского края. Власти региона создали ФК «Урожай» взамен прекратившего существование клуба. Команда играет в первенстве Профессиональной футбольной лиги и по итогам 13 туров лидирует в турнирной таблице зоны «Юг».
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