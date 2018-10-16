Агент Дана Петреску: Тренер и остальные бывшие сотрудники «Кубани» никогда не увидят денег от клуба

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Бывший главный тренер ФК «Кубань» допустил, что не получит деньги, которые ему должен клуб

Читайте также:

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) 12 октября прекратила производство по делу Петреску, а также еще по 21 делу четырех тренеров и 13 футболистов, которые раньше работали в «Кубани», о применении санкций против краснодарского клуба, который не выплатил задолженность по зарплате.

Агент Дана Петреску Николай Пырнэу выразил мнение, что РФС должен был решить вопрос с долгами клуба, когда мог снимать очки с «Кубани», однако тогда союз пытался сохранить команду, а «клуб не хотел, чтобы РФС сохранил его».

«Денег от "Кубани" Дан Петреску и остальные тренеры и футболисты, которые добивались через РФС погашения долгов, не увидят никогда. Петреску в курсе ситуации», — цитирует Пырнэу «Р-Спорт».

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, Дан Петреску был назначен главным тренером «Кубани» летом 2016 года. В октябре клуб досрочно расторг контракт с ним. В декабре того же года РФС обязал желто-зеленых выплатить специалисту долг по зарплате, однако клуб не выполнил обязательства.

В июле 2017 года Петреску подал жалобу на «Кубань» в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Спустя год Международная федерация футбола оштрафовала краснодарский клуб на 15 тыс. швейцарских франков за невыполнение финансовых обязательств.

Читайте также:

К июню 2018 года долг «Кубани» достиг 3,2 млрд рублей. Летом клуб прекратил существование. Болельщики создали одноименную любительскую команду, которая выступает в турнире на Кубок губернатора Краснодарского края. Власти региона создали ФК «Урожай» взамен прекратившего существование клуба. Команда играет в первенстве Профессиональной футбольной лиги и по итогам 13 туров лидирует в турнирной таблице зоны «Юг».

Банкротство Задолженность по зарплате ФК «Кубань»

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Под Ростовом грузовик сбил дорожных рабочих. Один человек погиб
«Нурмагомедов за 2 млн долларов даже банку Coca-Cola не откроет». Менеджер бойца прокомментировал предложение 50 Cent
Замдиректора Сочинского нацпарка стал главным в России по изучению змей и лягушек
Агент Дана Петреску: Тренер и остальные бывшие сотрудники «Кубани» никогда не увидят денег от клуба
На Кубани определили первоначальный список имен для аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы
В Дербенте избрали нового мэра

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале