Агент Дана Петреску: Тренер и остальные бывшие сотрудники «Кубани» никогда не увидят денег от клуба

Бывший главный тренер ФК «Кубань» допустил, что не получит деньги, которые ему должен клуб

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) 12 октября прекратила производство по делу Петреску, а также еще по 21 делу четырех тренеров и 13 футболистов, которые раньше работали в «Кубани», о применении санкций против краснодарского клуба, который не выплатил задолженность по зарплате.

Агент Дана Петреску Николай Пырнэу выразил мнение, что РФС должен был решить вопрос с долгами клуба, когда мог снимать очки с «Кубани», однако тогда союз пытался сохранить команду, а «клуб не хотел, чтобы РФС сохранил его».

«Денег от "Кубани" Дан Петреску и остальные тренеры и футболисты, которые добивались через РФС погашения долгов, не увидят никогда. Петреску в курсе ситуации», — цитирует Пырнэу «Р-Спорт».