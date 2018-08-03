После распада ФК «Кубань» болельщики и ветераны команды создали свой ФК «Кубань». ФК «Кубань» не против

В Краснодаре 5 августа состоится любительский матч между футбольными клубами «Кубань» и «Абинск»

Анонс матча появился на официальном сайте болельщиков «желто-зеленых». Игра начнется на стадионе «Труд» в 17:30. Матч назвали возрождением футбольной «Кубани».

Болельщик «желто-зеленых», спортивный комментатор и журналист Игорь Щеткин пояснил Юга.ру, что это будет игра очередного тура кубка губернатора Краснодарского края в третьей зоне. Игра будет бесплатной для зрителей, Щеткин отметил, что планируются добровольные пожертвования на игру.

«У нас будут играть несколько знаковых ветеранов для Кубани. Сейчас выйдут на поле Андрей Топчу (завершил карьеру, играл за "Кубань" с 2002 по 2006 год) и Андрей Ушенин (завершил карьеру, играл за "Кубань" с 2003 по 2009 год). Станислав Лысенко (завершил карьеру, играл за "Кубань" в разные периоды до 2004 года) у нас будет играющим тренером. "Кубань" также подписала контракт с Артуром Тлисовым (играл за "Кубань" с 2004 по 2015 год), который по семейным обстоятельствам не сможет в этой игре участвовать», — сказал журналист.

Щеткин отметил, что футболисты будут выходить в форме ФК «Кубань».

«Это любительская лига, не профессиональный футбол. В любительской лиге можно хоть "Реал Мадридом" назваться и играть в футболках "Реал Мадрида", ограничений не будет. Я думаю, что юридические тонкости мы если что решим, но какого-то криминала в этом нет», — заключил он.

В пресс-службе футбольного клуба «Кубань», который выступал в ФНЛ, находится под процедурой наблюдения и не играет нигде, Юга.ру прокомментировали предстоящий матч.

«Это полностью инициатива болельщиков, они не нарушают никаких законов и вольны делать [это]. Здесь вопрос в перспективе команды — они могут играть на любительских соревнованиях и называться "Кубанью", но уже на профессиональном уровне могут возникнуть юридические вопросы. К футбольному клубу "Кубань" они не имеют никакого отношения», — заявили в пресс-службе.

На стадионе «Труд» Юга.ру подтвердили, что 5 августа у них арендовано поле.